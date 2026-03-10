"Dann schießt er dich ab": Weltmeister packen kuriose Anekdote über Manuel Neuer vom FC Bayern München aus - und vergleichen ihn mit Lionel Messi

"Bei jedem Gegentor hast du das Gefühl: Manuel Neuer hätte den gehalten. Das Erbe von Manuel Neuer ist schon das heftigste", stieg Kramer in die Gesprächsrunde am Spielfeldrand ein. Hummels entgegnete: "Es sind die größten Fußstapfen, in die du treten kannst - auf der Torwartposition weltweit jemals."

Laut Kramer werde es "a­­uch ein bisschen zu wenig gewertschätzt", dass Neuer Ende März bereits 40 Jahre alt wird und dennoch weiterhin derart gute Leistungen zeige. "Für mich ist das der Messi des Torhüter-Spiels. Der ist seit über 20 Jahren die Nummer eins im Tor auf der Welt."

Neuer revolutionierte das Torhüter-Spiel in seiner langen Laufbahn vor allem durch seine Qualitäten am Ball. Deshalb erinnerte sich auch Höwedes an seine Anfänge bei Schalke 04, wo Neuer sich zunächst noch nicht als mitspielender Keeper beweisen dufte. "Als ich Profi geworden bin, war Manu noch die Nummer zwei hinter Frank Rost. Da hat er immer auf dem Feld als rechter Verteidiger gespielt. Meinst du, du hast irgendeinen Unterschied gesehen? Der war technisch gesehen, das wissen wir alle, so gut einfach", sagte er.

Hummels ergänzte: "Das war der einzige Torwart, mit dem ich je zusammengespielt habe, der in Situationen wie ein Feldspieler gedacht hat. Er kreiert Räume wie ein Feldspieler. Ich möchte jetzt aber auch nicht übertreiben: Er hätte nicht als Feldspieler in der Bundesliga spielen können." Neuer selbst hatte gegenüber France Football unlängst erklärt, dass er auch eine Profi-Karriere außerhalb des Tors hätte einschlagen können: "In einer Mannschaft der dritten Liga, die auf Ballbesitz spielt, wäre das zum Beispiel möglich gewesen."