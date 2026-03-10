"Dann schießt er dich ab": Weltmeister packen kuriose Anekdote über Manuel Neuer vom FC Bayern München aus - und vergleichen ihn mit Lionel Messi
Auf Manuel Neuer wurde ein regelrechtes Loblied gesungen. Außerdem kam eine kuriose "Bestrafung" des Bayern-Keepers ans Tageslicht.
Die drei Weltmeister Mats Hummels, Christoph Kramer und Benedikt Höwedes haben in höchsten Tönen von Manuel Neuer geschwärmt und dabei auch eine kuriose Anekdote über ihren ehemaligen Teamkollegen erzählt.
Hummels, Kramer und Höwedes singen Lobeslied auf Neuer
"Bei jedem Gegentor hast du das Gefühl: Manuel Neuer hätte den gehalten. Das Erbe von Manuel Neuer ist schon das heftigste", stieg Kramer in die Gesprächsrunde am Spielfeldrand ein. Hummels entgegnete: "Es sind die größten Fußstapfen, in die du treten kannst - auf der Torwartposition weltweit jemals."
Laut Kramer werde es "auch ein bisschen zu wenig gewertschätzt", dass Neuer Ende März bereits 40 Jahre alt wird und dennoch weiterhin derart gute Leistungen zeige. "Für mich ist das der Messi des Torhüter-Spiels. Der ist seit über 20 Jahren die Nummer eins im Tor auf der Welt."
Neuer revolutionierte das Torhüter-Spiel in seiner langen Laufbahn vor allem durch seine Qualitäten am Ball. Deshalb erinnerte sich auch Höwedes an seine Anfänge bei Schalke 04, wo Neuer sich zunächst noch nicht als mitspielender Keeper beweisen dufte. "Als ich Profi geworden bin, war Manu noch die Nummer zwei hinter Frank Rost. Da hat er immer auf dem Feld als rechter Verteidiger gespielt. Meinst du, du hast irgendeinen Unterschied gesehen? Der war technisch gesehen, das wissen wir alle, so gut einfach", sagte er.
Hummels ergänzte: "Das war der einzige Torwart, mit dem ich je zusammengespielt habe, der in Situationen wie ein Feldspieler gedacht hat. Er kreiert Räume wie ein Feldspieler. Ich möchte jetzt aber auch nicht übertreiben: Er hätte nicht als Feldspieler in der Bundesliga spielen können." Neuer selbst hatte gegenüber France Football unlängst erklärt, dass er auch eine Profi-Karriere außerhalb des Tors hätte einschlagen können: "In einer Mannschaft der dritten Liga, die auf Ballbesitz spielt, wäre das zum Beispiel möglich gewesen."
Hummels: "Das habe ich leider häufiger versucht"
Für Hummels steht indes außer Frage, dass sein langjähriger Rückhalt im DFB-Team und für einige Jahre beim FC Bayern "der beste aller Zeiten im Tor ist". Er betonte: "Erst wenn er irgendwann aufgehört hat, wird man so richtig sehen, wie gut er war. Und was er zu den ganzen Titel beigetragen hat in den letzten Jahren."
Im Zuge ihrer Lobeshymne kam das Dreiergespann auch auf gemeinsame Erinnerungen mit Neuer zu sprechen. Als Kramer mit einem breiten Grinsen bei Hummels nachhakte, ob er den Keeper mal versucht habe, zu überlupfen, gestand dieser: "Das habe ich leider häufiger versucht. Danach habe ich, glaube ich, den schnellsten Sprint meiner Karriere hingelegt. Weil, wenn du ihn überlupfst - das weißt du ja auch -, dann läuft er dir mit dem Ball hinterher und schießt dich ab. Das ist eine erzieherische Maßnahme."
Laut Kramer habe Neuers Präsenz aber vor allem auf die gegnerischen Stürmer Einfluss. "Ich sag nur WM-Finale 2014. Higuian schießt den bei jedem anderen Torhüter der Welt rein. Und weil da Neuer steht, schießt er ihn halt 20 Meter daneben." Der Argentinier hatte damals Mitte der ersten Hälfte kläglich verpasst, die Führung zu erzielen und vergab freistehend vor Neuer. Daraufhin erinnerte sich Hummels wiederum an zwei Elfmeter, die er in seiner Karriere für den BVB gegen Neuer geschossen hat.
"Beide Male im DFB-Pokal, einmal im Halbfinale und einmal im Finale. Das Tor ist klein. Der im Finale war drin. Der im Halbfinale nicht. Ich behaupte, der war aber besser geschossen als im Finale. Da hatte ich viel Glück. Wenn er vor dir steht, das ist so eine Erscheinung", sagte der frühere Innenverteidiger: "Er hat so viel Ausstrahlung und du glaubst selbst gar nicht, dass du treffen kannst."
Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern offen
Über Neuers Zukunft schwebt derweil ein Fragezeichen. Noch ist offen, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird. Der Bayern-Kapitän hat auch in dieser Spielzeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Gegen Gladbach zog er sich, wie schon drei Wochen zuvor gegen Bremen, einen Muskelfaserriss zu und wurde zur Halbzeit von Urbig ersetzt - und fehlte deshalb auch im Aufgebot in Bergamo.
"Er wird eben 40 im März", sagte Eberl anschließend, "und deswegen sind wir froh, dass wir mit Jonas und mit Ulle (Sven Ulreich; Anm. d. Red.) so gute Torwarte dahinter haben, dass du in der Halbzeit wechseln kannst und nichts verändert sich im Spiel."
Laut der Sport Bild und während der Länderspielpause und damit auch rund um Neuers 40. Geburtstag Gespräche zwischen dem Verein und dem ehemaligen deutschen Nationaltorwart angedacht, um Klarheit zu schaffen. Bei einem Karriereende könnte Urbig dann endgültig in dessen Fußstapfen treten. Den 22-Jährigen hatte der FCB Anfang 2025 vom 1. FC Köln geholt und seither behutsam im Schatten von Neuer aufgebaut. Vereinzelt erhält Urbig seither seine Einsätze, zuletzt war er dann aufgrund der verletzungsbedingten Zwangspause von Neuer mehrfach am Stück gefordert.
Statistiken und Leistungsdaten von Manuel Neuer
FC Bayern: 590 Spiele, 486 Gegentore, 275 Spiele ohne Gegentor
Schalke 04: 203 Spiele, 194 Gegentore, 80 Spiele ohne Gegentor
Deutschland: 124 Spiele, 118 Gegentore, 51 Spiele ohne Gegentor
