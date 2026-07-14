Bei der Bewertung von Lamine Yamals bisheriger WM muss berücksichtigt werden, dass der Barca-Star zu Beginn des Turniers noch gar nicht vollständig fit war. Ende April hatte er sich im Ligaspiel des spanischen Meisters gegen Celta Vigo (1:0) auf ziemlich kuriose Art und Weise einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen, verpasste daraufhin den Rest der Saison.

Bis kurz vor der WM rankten sich Fragezeichen um Lamine Yamals Fitnesszustand, ein Startelfeinsatz war zum Start gegen Kap Verde noch nicht möglich. Als der Hochbegabte nach knapp acht Wochen ohne Spielpraxis für die letzten 20 Minuten dann in die Partie kam, wurde Spanien beim 0:0 gegen den überraschend starken Außenseiter sofort gefährlicher. Es folgte der gute Auftritt inklusive Führungstor gegen Saudi-Arabien. So weit, so gut: Mit Lamine Yamal schien ein weiterer ganz großer Name in der WM angekommen.

Doch für diejenigen, die vorwiegend auf die Zahlen schauen, kam danach eben nichts mehr von Yamal. Dennoch hat er freilich einen großen Wert für die Spanier. Zum einen, weil er für das im Spiel von Trainer Luis de la Fuente so maßgebliche Kollektiv wichtige Arbeit gegen den Ball verrichtet, sich niemals rausnimmt, sich für keinen Weg zu schade ist. Zum anderen, weil er in der Offensive zwar noch nicht wie gewünscht in Dauerschleife glänzen konnte, aber mit seinen Laufwegen, seinen Lösungen auf engstem Raum und alleine schon durch den Umstand, dass sich mehrere Gegenspieler auf ihn fokussieren, sehr wohl auch im Angriffsspiel von Bedeutung ist.

Der ehemalige spanische Nationalspieler Cesar Azpilicueta fasste es als Experte bei BBC ganz gut zusammen: "Ich denke, er hat noch mehr zu geben", sagte er nach Spaniens Viertelfinalerfolg (2:1) gegen Belgien über Lamine Yamal. "Es stimmt, dass er sein Spiel noch nicht in Tore oder Assists ummünzen konnte. Aber er hat großen Einfluss in Spaniens Gefüge."

Und weil er schon so großen Einfluss hat, vergisst man zuweilen leicht, wie jung dieser Lamine Yamal noch ist. Zum Vergleich: Genau wie der Spanier wurde ein gewisser Lionel Messi im Verlauf der WM 2006 19 Jahre alt. Und der Argentinier, auf den sich seit dessen Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft immer mehr Beobachter als den zweifellos besten Fußballer aller Zeiten einigen können, war von einem Einfluss auf seine Nationalmannschaft a la Lamine Yamal damals noch weit entfernt. Nur in drei von fünf argentinischen Turnierspielen kam Messi seinerzeit zum Einsatz, beim Viertelfinal-Aus gegen Deutschland blieb er 120 Minuten lang auf der Bank. Beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in der Vorrunde gelangen ihm ein Tor und ein Assist, aber ähnlich bedeutend wie Lamine Yamal heute für Spanien war Messi 2006 für Argentinien eben noch nicht.