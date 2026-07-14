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Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

"Dann müssen sie den Mund halten!" Warum sich ein Vergleich mit Lionel Messi bei der Kritik an Lamine Yamals WM lohnt

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L. Messi

Bisher nur ein Tor, bisher noch kein Assist bei der WM 2026: Der oberflächliche Blick auf Lamine Yamals Zahlen auf der Weltbühne ist ziemlich ernüchternd. Etwas genauer hinzuschauen, lohnt sich aber.

"Es ist bisher noch nicht die WM von Lamine Yamal." Im Verlauf der Weltmeisterschaft 2026 ist dieses Zitat bestimmt jedem schon mindestens einmal untergekommen. Und der Blick auf die Zahlen bestätigt es ja auch: Bei seinem ersten Startelfeinsatz in Spaniens zweitem Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien (4:0) begann der Superstar des FC Barcelona furios, traf nach zehn Minuten zur Führung. Doch das war es für Lamine Yamal dann auch schon in Sachen direkte Torbeteiligungen beim Weltturnier in Nordamerika.

Ein Tor, kein Assist in sechs Turniereinsätzen. Weil Bewertungen von Offensivspielern häufig - und oftmals leider viel zu kurzsichtig - an ihren Zahlen festgemacht werden, ist es wenig verwunderlich, dass Lamine Yamal dieser Tage kritisch gesehen wird. Und gemessen an seinem Status, seiner Qualität und seinem Anspruch, auf größtmöglicher Bühne zu den Besten zu zählen, ist das mitunter sogar nachvollziehbar. Aber im Kern greift es viel zu kurz - zumal es einen simplen Erklärungsansatz dafür gibt, warum Lamine Yamal bei dieser WM der Superstars mit eben jenen noch nicht ganz mithalten kann. Zumal der junge Mann immer noch ein Teenager ist, der gerade erst 19 wurde. Und man darf nicht vergessen: Schon ein Abend kann ohnehin alles wieder auf den Kopf stellen.

  • Lamine Yamal bei der WM statistisch noch nicht gut - ein Vergleich zu Lionel Messi spricht Bände

    Bei der Bewertung von Lamine Yamals bisheriger WM muss berücksichtigt werden, dass der Barca-Star zu Beginn des Turniers noch gar nicht vollständig fit war. Ende April hatte er sich im Ligaspiel des spanischen Meisters gegen Celta Vigo (1:0) auf ziemlich kuriose Art und Weise einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen, verpasste daraufhin den Rest der Saison.

    Bis kurz vor der WM rankten sich Fragezeichen um Lamine Yamals Fitnesszustand, ein Startelfeinsatz war zum Start gegen Kap Verde noch nicht möglich. Als der Hochbegabte nach knapp acht Wochen ohne Spielpraxis für die letzten 20 Minuten dann in die Partie kam, wurde Spanien beim 0:0 gegen den überraschend starken Außenseiter sofort gefährlicher. Es folgte der gute Auftritt inklusive Führungstor gegen Saudi-Arabien. So weit, so gut: Mit Lamine Yamal schien ein weiterer ganz großer Name in der WM angekommen.

    Doch für diejenigen, die vorwiegend auf die Zahlen schauen, kam danach eben nichts mehr von Yamal. Dennoch hat er freilich einen großen Wert für die Spanier. Zum einen, weil er für das im Spiel von Trainer Luis de la Fuente so maßgebliche Kollektiv wichtige Arbeit gegen den Ball verrichtet, sich niemals rausnimmt, sich für keinen Weg zu schade ist. Zum anderen, weil er in der Offensive zwar noch nicht wie gewünscht in Dauerschleife glänzen konnte, aber mit seinen Laufwegen, seinen Lösungen auf engstem Raum und alleine schon durch den Umstand, dass sich mehrere Gegenspieler auf ihn fokussieren, sehr wohl auch im Angriffsspiel von Bedeutung ist.

    Der ehemalige spanische Nationalspieler Cesar Azpilicueta fasste es als Experte bei BBC ganz gut zusammen: "Ich denke, er hat noch mehr zu geben", sagte er nach Spaniens Viertelfinalerfolg (2:1) gegen Belgien über Lamine Yamal. "Es stimmt, dass er sein Spiel noch nicht in Tore oder Assists ummünzen konnte. Aber er hat großen Einfluss in Spaniens Gefüge."

    Und weil er schon so großen Einfluss hat, vergisst man zuweilen leicht, wie jung dieser Lamine Yamal noch ist. Zum Vergleich: Genau wie der Spanier wurde ein gewisser Lionel Messi im Verlauf der WM 2006 19 Jahre alt. Und der Argentinier, auf den sich seit dessen Leistungen bei der laufenden Weltmeisterschaft immer mehr Beobachter als den zweifellos besten Fußballer aller Zeiten einigen können, war von einem Einfluss auf seine Nationalmannschaft a la Lamine Yamal damals noch weit entfernt. Nur in drei von fünf argentinischen Turnierspielen kam Messi seinerzeit zum Einsatz, beim Viertelfinal-Aus gegen Deutschland blieb er 120 Minuten lang auf der Bank. Beim 6:0 gegen Serbien und Montenegro in der Vorrunde gelangen ihm ein Tor und ein Assist, aber ähnlich bedeutend wie Lamine Yamal heute für Spanien war Messi 2006 für Argentinien eben noch nicht.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamals Einfluss auf das Spiel von Spanien bei der WM ist unbestreitbar

    Das Duell zwischen Spanien und Belgien in der Runde der letzten Acht war indes gewissermaßen eine Blaupause für die bisherige Weltmeisterschaft von Spaniens größtem Juwel. Auf den Spielberichtsbogen schaffte er es unter Toren oder Assists zwar nicht, doch an zahlreichen gefährlichen Aktionen der Iberer war Lamine Yamal entscheidend beteiligt.

    Kurz vor der Pause lieferte er allen Zweiflern den Beweis dafür, dass gegnerische Abwehrreihen ihm zurecht ganz besonders viel Aufmerksamkeit schenken: Mit unwiderstehlichen Bewegungen ließ er zunächst Maxim De Cuyper und Jeremy Doku wie Slalomstangen stehen, seinem Abschluss fehlte es danach lediglich an der letzten Präzision. Wichtiger: Ein feiner Steckpass in den Lauf von Pedro Porro hatte nach einer halben Stunde Spaniens Führungstor durch Fabian Ruiz eingeleitet. In den Statistiken taucht das aber natürlich nicht auf.

    Dass er nach dem Viertelfinale den sicher nicht zu hoch zu bewertenden FIFA-Award für den Spieler des Spiels bekam, sorgte vielerorts für Verwunderung. Letztlich war diese Entscheidung allerdings aufgrund von Lamine Yamals insgesamt guter Leistung gar nicht mal so abwegig, zumal sich in dieser Partie ansonsten nicht wirklich ein anderer Spieler dafür aufdrängte.

    Anders war das beim 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Österreich, da hätte man statt Lamine Yamal gut und gerne auch Doppeltorschütze Mikel Oyarzabal zum Spieler des Spiels küren können. Aber auch da war Lamine Yamal, obwohl er ohne direkte Torbeteiligung blieb, eigentlich ziemlich gut. Immer wieder waren seine Dribblings Dosenöffner für Torgefahr, immer wieder entstanden Druckphasen auch wegen der Extraklasse des Offensivstars aus Barcelona. Immer im Hinterkopf, dass Lamine Yamal eigentlich noch auf dem Weg zurück zu hundertprozentiger Fitness ist, sind derlei Auftritte schon ziemlich beeindruckend.

  • YamalGetty Images

    Lamine Yamal kontert seine Kritiker: "Dann müssen sie den Mund halten"

    Die tatsächlich eher uninspirierten Vorstellungen des 19-Jährigen im Achtelfinale gegen Portugal (1:0) und im abschließenden Gruppenspiel gegen Uruguay (1:0) gaben derweil den Nörglern zusätzlichen Diskussionsstoff. Der 19-Jährige geht damit allerdings frei von Selbstzweifeln um: "Es gibt zwei Seiten: die Menschen, die einem vertrauen und an einen glauben, und dann diejenigen, die auf ein Scheitern hoffen, um Kritik üben zu können. Wichtig ist, ruhig zu bleiben und den eingeschlagenen Weg weiterzugehen – und der heißt: gewinnen, gewinnen, gewinnen. Am Ende spielt es keine Rolle, was die Leute sagen, solange wir gewinnen", betonte Lamine Yamal im Vorfeld des Viertelfinales im Interview mit Mundo Deportivo.

    Manchmal ärgere er sich über negative Kommentare zu seinem Spiel, gab er zu. Doch er weiß stets: "An Tagen, an denen man gut spielt, dann müssen sie den Mund halten." Und diese Tage sollen jetzt kommen, warnte Lamine Yamal die Konkurrenz: "Ich steigere mein Niveau immer dann, wenn die großen Spiele – das Halbfinale oder das Finale – näher rücken. Ich war noch nie der Spielertyp, der vor allem in der Gruppenphase glänzt. Ich gehe das ganz gelassen an."

    Man stelle sich nur mal vor, ein Tor von Lamine Yamal entscheidet am Dienstag Spaniens Halbfinale gegen Frankreich zugunsten des Europameisters. Schlagartig wäre es dann sehr wahrscheinlich doch noch die WM des Lamine Yamal.

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