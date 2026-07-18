"Dann kriegen die drei, vier Stück": Unter diesen Umständen glaubt Toni Kroos an ein deutliches WM-Finale

"Wenn sie das im Finale wieder auf den Platz bringen, dann sind sie auch Favorit und werden das Spiel gewinnen", sagte Kroos in seinem Podcast "Kroos & Kroos - die WM unter der Lupe" vor dem WM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr).

Wenn eine Mannschaft wie Spanien "ein Spiel von vorne weg spielen kann mit Führung, dann willst du gegen die nicht spielen", sagte Kroos.

Den größten Unterschied zwischen den beiden Finalisten sieht Kroos' Bruder Felix in der Herangehensweise der beiden Mannschaften. "Die einen sehr emotional, mit Tränen in den Augen und Schaum vorm Mund – die Argentinier. Und die Spanier in einer so perfektionistischen Sachlichkeit", sagte der 35-Jährige.