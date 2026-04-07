Seine Skepsis bezüglich eines Weiterkommens der Blancos im Viertelfinale der Königsklasse begründete der ehemaligen Nationalspieler vor allem mit den namhaften Abgängen, die die Madrilenen in den vergangenen Jahren verzeichnen mussten.
"Dann kommt Real Madrid in so eine Art Teufelskreis": Experte sieht im CL-Kracher entscheidenden Vorteil für den FC Bayern München
"Real Madrid hatte immer Spieler, die nicht so viel gelaufen sind. Top-Mannschaften wie Bayern München reißen das Spiel an sich", erklärte Kramer vor dem Anpfiff in seiner Funktion als Experte bei Prime Video. "Doch dann waren es (Toni) Kroos und (Luka) Modric, die das Spiel wieder auf ihre Seite gezogen haben. Und auf einmal kippt dann ein Spiel, was nicht zu kippen war."
Mittlerweile stehen Kroos und Modric bei den Königlichen jedoch nicht mehr unter Vertrag, was ein entscheidender Vorteil für den deutschen Rekordmeister sei. "Diese beiden Spieler haben sie nicht mehr und deswegen glaube ich, dass Real Madrid heute in so eine Art Teufelskreis kommen wird. Dass Bayern Welle um Welle spielt und sie sich eben nicht befreien können."
Zwar sei Real allen voran in der Offensive nach wie vor stark besetzt, diese Spieler könnten eine Partie allerdings nicht im Alleingang entscheiden, so Kramer: "Ich habe das schon vor anderthalb Jahren gesagt: Mit den ganzen Topstars, die sie haben, gewinnt Real Madrid kein großes Spiel mehr und für die Aussage stehe ich weiter."
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Hummels lobt Courtois: "Nicht genügend Anerkennung bekommen"
"100 prozentige" Zustimmung gab es für diese Aussagen von Experten-Kollege Mats Hummels, der noch einen anderen Spieler hervorhob: "Ein entscheidender Faktor in den letzten Jahren war einfach Thibaut Courtois, der denen hier sehr viele Spiele und Titel gewonnen hat. Dafür hat er nicht genügend Anerkennung bekommen. Ich würde sagen, mindestens zwei Finals hat er schon alleine entschieden plus Runden vorher."
Courtois steht zwar nach wie vor bei Real unter Vertrag, wird die beiden CL-Spiele gegen die Bayern aufgrund eines Muskelrisses aber verpassen. Seiner statt steht Ersatzmann Andrij Lunin im Kasten der Blancos, den Hummels nicht auf dem Niveau des Belgiers sieht: "Lunin ist kein schlechter Torhüter, hat aber nicht diese Qualität. Ein Torwart, der dich im Spiel hält, ist so viel wert."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.