"Dann kommt Real Madrid in so eine Art Teufelskreis": Experte sieht im CL-Kracher entscheidenden Vorteil für den FC Bayern München

"Real Madrid hatte immer Spieler, die nicht so viel gelaufen sind. Top-Mannschaften wie Bayern München reißen das Spiel an sich", erklärte Kramer vor dem Anpfiff in seiner Funktion als Experte bei Prime Video. "Doch dann waren es (Toni) Kroos und (Luka) Modric, die das Spiel wieder auf ihre Seite gezogen haben. Und auf einmal kippt dann ein Spiel, was nicht zu kippen war."

Mittlerweile stehen Kroos und Modric bei den Königlichen jedoch nicht mehr unter Vertrag, was ein entscheidender Vorteil für den deutschen Rekordmeister sei. "Diese beiden Spieler haben sie nicht mehr und deswegen glaube ich, dass Real Madrid heute in so eine Art Teufelskreis kommen wird. Dass Bayern Welle um Welle spielt und sie sich eben nicht befreien können."

Zwar sei Real allen voran in der Offensive nach wie vor stark besetzt, diese Spieler könnten eine Partie allerdings nicht im Alleingang entscheiden, so Kramer: "Ich habe das schon vor anderthalb Jahren gesagt: Mit den ganzen Topstars, die sie haben, gewinnt Real Madrid kein großes Spiel mehr und für die Aussage stehe ich weiter."