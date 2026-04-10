"Dann können sie den Laden zusperren": Ergreift der BVB jetzt bei Nico Schlotterbeck eine drastische Maßnahme?

Im 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' von Sky sprach sich Hamann dafür aus, dem Innenverteidiger im Poker um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages ein zeitnahes Ultimatum zu setzen: "Anders geht es nicht."

Die Dortmunder Verantwortlichen sollten Schlotterbeck eine Frist von "zwei bis drei Wochen" setzen, in denen er schließlich eine finale Entscheidung treffen müsse, so Hamann. "Der Vertrag liegt ja schon einige Wochen vor. Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten zehn, 14 Tagen wissen wollen, ob er bleibt oder geht."

Dass derzeit über eine Ausstiegsklausel diskutiert werde, die Schlotterbeck dem Vernehmen nach mittlerweile fordert, kann der Ex-Nationalspieler hingegen überhaupt nicht nachvollziehen. Für ihn käme das nicht in Frage: "Dann können sie den Laden zusperren. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre schon ein Offenbarungseid."