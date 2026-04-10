Dietmar Hamann ist der Meinung, dass der BVB bei Nico Schlotterbeck endlich Nägel mit Köpfen machen und den Druck auf den Nationalspieler erhöhen sollte.
"Dann können sie den Laden zusperren": Ergreift der BVB jetzt bei Nico Schlotterbeck eine drastische Maßnahme?
Hamann: BVB sollte Schlotterbeck ein Ultimatum setzen
Im 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' von Sky sprach sich Hamann dafür aus, dem Innenverteidiger im Poker um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages ein zeitnahes Ultimatum zu setzen: "Anders geht es nicht."
Die Dortmunder Verantwortlichen sollten Schlotterbeck eine Frist von "zwei bis drei Wochen" setzen, in denen er schließlich eine finale Entscheidung treffen müsse, so Hamann. "Der Vertrag liegt ja schon einige Wochen vor. Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten zehn, 14 Tagen wissen wollen, ob er bleibt oder geht."
Dass derzeit über eine Ausstiegsklausel diskutiert werde, die Schlotterbeck dem Vernehmen nach mittlerweile fordert, kann der Ex-Nationalspieler hingegen überhaupt nicht nachvollziehen. Für ihn käme das nicht in Frage: "Dann können sie den Laden zusperren. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre schon ein Offenbarungseid."
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Schlotterbeck und die Frage nach der Ausstiegsklausel
Zuletzt hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus berichtet, dass der Innenverteidiger im Falle einer Unterschrift "unbedingt" eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer in seinem neuen Vertrag haben wolle, um sich bei der WM ins Rampenlicht spielen zu können.
"Sodass er am Ende vielleicht die Möglichkeit bekommt, zu einem noch größeren Verein zu gehen – mit einer möglicherweise höheren Wertschätzung, als er sie bei Dortmund bekommt", meinte Matthäus.
Schlotterbecks Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Seit Monaten bemühen sich die Schwarzgelben um eine Verlängerung, bislang ohne Erfolg. In den vergangenen Tagen war das Thema wieder omnipräsent, als der Innenverteidiger nach dem Länderspiel mit der DFB-Elf gegen Ghana eine bevorstehende Einigung dementierte. Er verwies dabei unter anderem darauf, dass er lange Zeit mit dem alten BVB-Sportchef Sebastian Kehl verhandelt habe und nun aber mit dessen Nachfolger Ole Book sprechen müsse.
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Schlotterbeck dementierte Einigung mit dem BVB
Wenig später berichtete die Bild dann, dass Schlotterbeck die Schwarzgelben mit seinen Aussagen bewusst unter Druck gesetzt habe, um die mit Kehl eigentlich schon ausgehandelten Parameter in seinem Vertrag noch einmal nach oben korrigieren zu können.
Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart stimmte Schlotterbeck schließlich wieder versöhnlichere Töne an und deutete an, sich bald entscheiden zu wollen: "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars (Ricken, Anm.d.Red.) und Ole. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe."
Dass ein Ultimatum für den 26-Jährigen nicht in Frage komme, hatte Sport-Geschäftsführer Ricken ohnehin unlängst klargestellt: "Das macht in manchen Fällen vielleicht Sinn, in diesem aber nicht. Die Gespräche sind so respektvoll und vertraulich, dass wir nicht auf künstliche Weise Druck ausüben wollen."
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.