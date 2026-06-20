Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste erklärt, warum er in seiner Startelf erneut auf Leroy Sane setzt.
"... dann bekommt er wahrscheinlich eine ganz andere Bewertung": Julian Nagelsmann erklärt, warum er bei der WM 2026 an Leroy Sane festhält
Nagelsmann vertraut Sane: "Ist keiner, der die Mannschaft hängen lässt"
Der Offensivspieler solle "wieder den defensiven Fleiß zeigen, den er auch gegen Curacao hatte", betonte Nagelsmann vor der Partie am Samstag im ZDF, dass er in der Arbeit nach hinten von Sane die gleiche Herangehensweise erwarte wie beim 7:1 zum WM-Auftakt.
Angesichts seiner durchwachsenen Saison bei Galatasaray war schon Sanes Nominierung für die WM mitunter kritisch beäugt worden. Nach dem Auftritt des 30-Jährigen gegen Curacao war er dann der DFB-Star, der trotz enormen Engagements in der deutschen Öffentlichkeit mit der schlechtesten Bewertung leben musste.
"Wenn er aus seinen zwei Großchancen ein Tor macht, bekommt er wahrscheinlich eine ganz andere Bewertung", verteidigte Nagelsmann seinen Schützling. Sane habe im Training zuletzt "wieder fleißig individuell seine Abschlüsse trainiert. Er war gegen Curacao viel im Sprint unterwegs, das soll er heute wieder machen."
Zudem komme es darauf an, dass Sane gegen die pfeilschnellen Flügelspieler der Ivorer um Leipzigs Yan Diomande seinen Hintermann Joshua Kimmich auf der rechten Seite in der Verteidigungsarbeit unterstütze. "Aber das machte er, er ist keiner, der die Mannschaft hängen lässt. Er soll einfach spielen, was er kann, dann wird er uns viel Freude bereiten", so Nagelsmann.
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Christian Streich über Leroy Sane: "So kann Kimmich argumentieren"
Dass Sane, in der Vergangenheit mitunter für mangelnde defensive Disziplin kritisiert, gegen Curacao derart vorbildlich seine Aufgaben im Spiel nach hinten erfüllte, sei derweil keineswegs nur sein Verdienst, betonte Nagelsmann. "Wir arbeiten viel mit Videobelegen und haben eben auch Jungs in der Mannschaft, die mit den anderen Spielern sprechen und sagen, was sie als Gruppe brauchen. Es ist nicht immer nur der Trainer, der die Arbeit leistet, sondern auch die Spieler", so der Bundestrainer.
Dabei dürfte er allen voran Führungsspieler wie Kapitän Kimmich im Sinn haben. Der hatte sich schon vor einigen Tagen demonstrativ vor Sane gestellt: "Ich habe das schon mitgekriegt und verstehe die Kritik wirklich nicht, schon gar nicht nach einem 7:1. Ich fand ihn extrem engagiert, vor allem bei seinem Umschaltverhalten. Er hat mich nie allein gelassen, ist immer zurück gesprintet", lobte Kimmich auf einer Pressekonferenz.
Vor der Partie gegen die Elfenbeinküste hob der ehemalige Freiburg-Trainer Christian Streich als TV-Experte im ZDF derweil hervor, wie wichtig Sanes Hingabe für den Zusammenhalt der Mannschaft sei: "Leroy Sane hat zwei, drei Chancen vergeben gegen Curacao, aber das war nicht entscheidend. Entscheidend war, dass er gute Umschaltbewegungen hatte, Bälle erobert hat. Chancen kann man immer mal vergeben. Aber so kann Kimmich als Kapitän in der Pressekonferenz argumentieren und sagen: Sane hat alles für die Mannschaft getan. Das lässt das Team zusammenwachsen, so wächst Vertrauen. So kann man sagen: Lass' die draußen erzählen, wir wissen, er hat das gemacht."
Deutschland gegen Elfenbeinküste mit Leroy Sane: Die Aufstellung des DFB-Teams
TOR
Manuel Neuer
ABWEHR
Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown
MITTELFELD
Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha - Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz
ANGRIFF
Kai Havertz
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
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In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".