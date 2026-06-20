"... dann bekommt er wahrscheinlich eine ganz andere Bewertung": Julian Nagelsmann erklärt, warum er bei der WM 2026 an Leroy Sane festhält

Der Offensivspieler solle "wieder den defensiven Fleiß zeigen, den er auch gegen Curacao hatte", betonte Nagelsmann vor der Partie am Samstag im ZDF, dass er in der Arbeit nach hinten von Sane die gleiche Herangehensweise erwarte wie beim 7:1 zum WM-Auftakt.

Angesichts seiner durchwachsenen Saison bei Galatasaray war schon Sanes Nominierung für die WM mitunter kritisch beäugt worden. Nach dem Auftritt des 30-Jährigen gegen Curacao war er dann der DFB-Star, der trotz enormen Engagements in der deutschen Öffentlichkeit mit der schlechtesten Bewertung leben musste.

"Wenn er aus seinen zwei Großchancen ein Tor macht, bekommt er wahrscheinlich eine ganz andere Bewertung", verteidigte Nagelsmann seinen Schützling. Sane habe im Training zuletzt "wieder fleißig individuell seine Abschlüsse trainiert. Er war gegen Curacao viel im Sprint unterwegs, das soll er heute wieder machen."

Zudem komme es darauf an, dass Sane gegen die pfeilschnellen Flügelspieler der Ivorer um Leipzigs Yan Diomande seinen Hintermann Joshua Kimmich auf der rechten Seite in der Verteidigungsarbeit unterstütze. "Aber das machte er, er ist keiner, der die Mannschaft hängen lässt. Er soll einfach spielen, was er kann, dann wird er uns viel Freude bereiten", so Nagelsmann.