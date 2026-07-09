Von den 26 Spielern aus dem deutschen WM-Kader hat sich nur Antonio Rüdiger öffentlich von Bundestrainer Julian Nagelsmann verabschiedet und ihm nach dessen Rücktritt alles Gute gewünscht.
"Danke für dein Vertrauen, Coach": Nur ein DFB-Spieler verabschiedet sich öffentlich von Julian Nagelsmann
Nagelsmann hatte seinen Platz nach dem frühen Aus bei der WM durch die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale geräumt.
"Danke für dein Vertrauen, deinen Einsatz und deine Expertise, Coach! Wünsche dir nur das Beste für deine weitere Karriere!“, schrieb Rüdiger bei Instagram zu einem Foto, das ihn zusammen mit Nagelsmann zeigt. Kein weiterer Nationalspieler ergriff das Wort, um dem Ex-Bundestrainer eine öffentliche Nachricht zukommen zu lassen.
- Getty Images Sport
Antonio Rüdiger über Julian Nagelsmann: "Er ist ein Top-Trainer"
Dass ausgerechnet Rüdiger der einzige DFB-Spieler ist, der sich verabschiedet, ist umso bemerkenswerter, da der Abwehrspieler von Real Madrid beim Turnier in Nordamerika zunächst nicht gesetzt war. Nagelsmann gab Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck den Vorzug, Rüdiger sprang allerdings nach der Verletzung Schlotterbecks für den BVB-Defensivmann ein und stand gegen Ecuador und Paraguay von Beginn an auf dem Platz.
Schon direkt nach dem Aus hatte Rüdiger in der Mixed Zone Nagelsmann verteidigt: "Unser Trainer hat uns alles mitgegeben und nochmal für alle: Er ist ein Top-Trainer. Also, wir müssen dankbar sein, dass wir so einen Trainer wie ihn haben. Das liegt an uns Spielern", sagte er zum Ausscheiden.
Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer
Zeitraum Team 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - 2026 Deutschland
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen