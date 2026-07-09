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Daniel Buse

"Danke für dein Vertrauen, Coach": Nur ein DFB-Spieler verabschiedet sich öffentlich von Julian Nagelsmann

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann
Antonio Rüdiger

Seit knapp einer Woche ist Julian Nagelsmann nicht mehr Bundestrainer. Unter seinen Ex-Schützlingen ist es bemerkenswert ruhig, was gute Wünsche für die Zukunft angeht.

Von den 26 Spielern aus dem deutschen WM-Kader hat sich nur Antonio Rüdiger öffentlich von Bundestrainer Julian Nagelsmann verabschiedet und ihm nach dessen Rücktritt alles Gute gewünscht.

  • Nagelsmann hatte seinen Platz nach dem frühen Aus bei der WM durch die Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale geräumt.

    "Danke für dein Vertrauen, deinen Einsatz und deine Expertise, Coach! Wünsche dir nur das Beste für deine weitere Karriere!“, schrieb Rüdiger bei Instagram zu einem Foto, das ihn zusammen mit Nagelsmann zeigt. Kein weiterer Nationalspieler ergriff das Wort, um dem Ex-Bundestrainer eine öffentliche Nachricht zukommen zu lassen.

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  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Antonio Rüdiger über Julian Nagelsmann: "Er ist ein Top-Trainer"

    Dass ausgerechnet Rüdiger der einzige DFB-Spieler ist, der sich verabschiedet, ist umso bemerkenswerter, da der Abwehrspieler von Real Madrid beim Turnier in Nordamerika zunächst nicht gesetzt war. Nagelsmann gab Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck den Vorzug, Rüdiger sprang allerdings nach der Verletzung Schlotterbecks für den BVB-Defensivmann ein und stand gegen Ecuador und Paraguay von Beginn an auf dem Platz.

    Schon direkt nach dem Aus hatte Rüdiger in der Mixed Zone Nagelsmann verteidigt: "Unser Trainer hat uns alles mitgegeben und nochmal für alle: Er ist ein Top-Trainer. Also, wir müssen dankbar sein, dass wir so einen Trainer wie ihn haben. Das liegt an uns Spielern", sagte er zum Ausscheiden.

  • Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer

    ZeitraumTeam
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - 2026Deutschland

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