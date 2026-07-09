"Danke für dein Vertrauen, Coach": Nur ein DFB-Spieler verabschiedet sich öffentlich von Julian Nagelsmann

Dass ausgerechnet Rüdiger der einzige DFB-Spieler ist, der sich verabschiedet, ist umso bemerkenswerter, da der Abwehrspieler von Real Madrid beim Turnier in Nordamerika zunächst nicht gesetzt war. Nagelsmann gab Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck den Vorzug, Rüdiger sprang allerdings nach der Verletzung Schlotterbecks für den BVB-Defensivmann ein und stand gegen Ecuador und Paraguay von Beginn an auf dem Platz.

Schon direkt nach dem Aus hatte Rüdiger in der Mixed Zone Nagelsmann verteidigt: "Unser Trainer hat uns alles mitgegeben und nochmal für alle: Er ist ein Top-Trainer. Also, wir müssen dankbar sein, dass wir so einen Trainer wie ihn haben. Das liegt an uns Spielern", sagte er zum Ausscheiden.