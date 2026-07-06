Dank Jude Bellingham und Harry Kane: England gewinnt in Unterzahl WM-Thriller gegen Mexiko

Tuchels tapfere Engländer haben in einem verrückten und spektakulären Schlagabtausch gegen Mexiko ein 3:2 (2:1) erkämpft und sind dem ersehnten Titel einen großen Schritt nähergekommen. Die berauschende "Fiesta Mexicana" bei der WM ist nach den Toren der Superstars Jude Bellingham und Kane dagegen beendet. Im Viertelfinale von Miami wartet am Samstag (23 Uhr) Norwegen um Tormaschine Erling Haaland auf England.

"Ich bin sehr stolz. Das ist unsere Mentalität. Die Mannschaft hat es wirklich gezeigt, wir haben nie aufgegeben, es war ein weiterer Schritt", sagte Tuchel überglücklich. Bayern-Torjäger Kane brachte seine Begeisterung mit heiserer Stimme zum Ausdruck: "Es ist unglaublich, ein verrücktes Spiel. Mein Gott, wir haben so gekämpft. Unglaublich, die Mannschaft, alles, das ist so unglaublich."

Bellingham (36./38.) schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von 98 Sekunden, Kane (60.) ließ England per Foulelfmeter und seinem sechsten Turniertreffer endgültig vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen. Doch Mexiko blieb durch die Anschlusstreffer von Julian Quinones (42.) und Raúl Jiménez (69., Foulelfmeter) immer dran, spielte zudem nach der Roten Karte gegen Jarell Quansah (54.) lange in Überzahl - und verlor letztlich doch erstmals in seiner Geschichte ein WM-Spiel im ikonischen Nationalstadion in Mexiko-Stadt. Nach dem Aus von Kanada verabschiedete sich der zweite von drei Gastgebern unter Tränen im Achtelfinale.

Tuchel hatte dem Gastgeber bei der englischen Rückkehr ins legendäre Azteca-Stadion – 40 Jahre nach dem WM-Viertelfinale gegen Argentinien mit der "Hand Gottes" und Diego Maradonas "Jahrhunderttor" – wegen der Höhenlage von über 2200 Metern und der Unterstützung der Fans einen "klaren Vorteil" eingeräumt. Schon lange vor dem Anpfiff herrschte in Mexiko-Stadt und weiten Teilen Nordamerikas grün-weiß-rote Ausnahmestimmung.