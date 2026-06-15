"Danach sind wir alle Brüder": DFB-Star betete nach WM-Auftakt mit Curacao-Spielern

"Wir sind im Spiel Gegner, aber danach sind wir alle Christen und Brüder", erklärte Nmecha nach der Partie bei der ARD. "Da haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht. Wir sind alle sehr dankbar. Das Ergebnis ist natürlich schön für uns, aber wir glauben alle, dass Jesus im Spiel verherrlicht wird. Deshalb sind wir zusammen gekommen und haben gebetet."

Nmecha hatte Deutschland im ersten Gruppenspiel schon in der 6. Minute mit einem sehenswerten Tor in Führung gebracht. Überraschenderweise konnte WM-Neuling Curacao nach gut 20 Minuten zunächst ausgleichen, am Ende feierte das DFB-Team aber erwartungsgemäß einen 7:1-Kantersieg.