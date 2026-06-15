Nach Deutschlands 7:1-Sieg gegen Curacao zum WM-Auftakt versammelte sich Borussia Dortmunds Felix Nmecha noch mit einigen Teamkollegen aus der DFB-Elf, aber auch mit gegnerischen Spielern, zu einem gemeinsamen Gebet auf dem Rasen.
"Danach sind wir alle Brüder": DFB-Star betete nach WM-Auftakt mit Curacao-Spielern
Felix Nmecha: "Wir sind alle sehr dankbar"
"Wir sind im Spiel Gegner, aber danach sind wir alle Christen und Brüder", erklärte Nmecha nach der Partie bei der ARD. "Da haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht. Wir sind alle sehr dankbar. Das Ergebnis ist natürlich schön für uns, aber wir glauben alle, dass Jesus im Spiel verherrlicht wird. Deshalb sind wir zusammen gekommen und haben gebetet."
Nmecha hatte Deutschland im ersten Gruppenspiel schon in der 6. Minute mit einem sehenswerten Tor in Führung gebracht. Überraschenderweise konnte WM-Neuling Curacao nach gut 20 Minuten zunächst ausgleichen, am Ende feierte das DFB-Team aber erwartungsgemäß einen 7:1-Kantersieg.
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Felix Nmecha erzielt sein zweites Länderspieltor
Nmecha machte dabei ein sehr gutes Spiel, holte unter anderem kurz vor der Halbzeitpause den Elfmeter heraus, den Kai Havertz zum zwischenzeitlichen 3:1 und damit zur Vorentscheidung verwandelte. Für Nmecha war es in seinem neunten Länderspiel sein zweites Tor für Deutschland. Den ersten Treffer im DFB-Trikot hatte der BVB-Star im November 2024 beim 1:1 gegen Ungarn in der Nations League erzielt.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".