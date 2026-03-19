Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert wohl überraschenderweise Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig für die anstehenden Länderspiele Ende März.
Damit konnte man nicht rechnen! Star des FC Bayern München steht wohl überraschend im DFB-Kader
Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll Urbig erstmals im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft stehen. Nagelsmann wird sein Aufgebot am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) offiziell verkünden.
Urbig konnte die für ihn sehr frohe Kunde am Mittwochabend nach dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo zwar noch nicht bestätigen, deutete die erstmalige Berufung aber zumindest an: "Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt. Mir wurde vorhin was gesagt, aber ich habe noch nicht nachgeschaut", meinte Urbig auf entsprechende Nachfrage bei DAZN.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte, dass sich der 22-Jährige eine Nominierung aufgrund zuletzt starker Leistungen mehr als verdient habe: "Wenn Julian morgen nominiert und solche Namen auftauchen, dann freut uns das. Ich weiß es gar nicht, wer es aus unserem Kreis gesagt hat, aber: Wer beim FC Bayern München solche Leistungen bringt, da ist dann die Nationalmannschaft nicht mehr weit weg."
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Julian Nagelsmann sorgt wohl für FCB-Überraschung im DFB-Kader
Urbig wird beim DFB wohl die Rolle der Nummer drei hinter Stammkeeper Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Ersatzmann Alexander Nübel (VfB Stuttgart) einnehmen. Augsburgs Finn Dahmen, den Nagelsmann zuletzt dreimal in Folge als dritten Keeper berufen hatte, soll den Berichten zufolge diesmal nur auf Abruf eingeplant sein.
Urbig ist bei Bayern die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, durfte aufgrund von Verletzungsproblemen bei dem ehemaligen deutschen Nationaltorwart zuletzt aber häufig spielen. Die Einsätze nutzte der 22-Jährige, um sich bei Nagelsmann zu empfehlen. Wettbewerbsübergreifend kam Urbig, der von U17 bis U21 insgesamt 22 Junioren-Länderspiele für Deutschland bestritten hat, diese Saison bisher zu 13 Spielen.
Neben Urbig wird derweil mit Supertalent Lennart Karl ein weiterer Bayern-Profi wohl erstmals beim DFB-Team dabei sein. Deutschland trifft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später testet man in Stuttgart gegen Ghana.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 21. März, 15.30 Uhr : FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April, 15.30 Uhr : SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April, 21 Uhr: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 15. April, 21 Uhr: FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.