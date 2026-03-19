Damit konnte man nicht rechnen! Star des FC Bayern München steht wohl überraschend im DFB-Kader

Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll Urbig erstmals im Kader der deutschen A-Nationalmannschaft stehen. Nagelsmann wird sein Aufgebot am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) offiziell verkünden.

Urbig konnte die für ihn sehr frohe Kunde am Mittwochabend nach dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo zwar noch nicht bestätigen, deutete die erstmalige Berufung aber zumindest an: "Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt. Mir wurde vorhin was gesagt, aber ich habe noch nicht nachgeschaut", meinte Urbig auf entsprechende Nachfrage bei DAZN.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte, dass sich der 22-Jährige eine Nominierung aufgrund zuletzt starker Leistungen mehr als verdient habe: "Wenn Julian morgen nominiert und solche Namen auftauchen, dann freut uns das. Ich weiß es gar nicht, wer es aus unserem Kreis gesagt hat, aber: Wer beim FC Bayern München solche Leistungen bringt, da ist dann die Nationalmannschaft nicht mehr weit weg."