Bei der möglichen Verpflichtung von Arne Slot als Nationaltrainer der Niederlande ist offenbar eine wesentliche Hürde aus dem Weg geräumt. Wie der Telegraaf berichtet, hat der FC Liverpool seine Bereitschaft signalisiert, das Gehalt des im Mai entlassenen 47-Jährigen bis Ende Juni 2027 im Falle eines Engagements als Bondscoach aufzustocken, sodass Slot keine finanziellen Abstriche machen müsse.
Damit er nicht auf Geld verzichten muss! FC Liverpool kommt Arne Slot offenbar für neuen Job entgegen
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Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp, der bei Liverpool weiter auf der Gehaltsliste steht.
Als Nationalcoach der Niederlande müsste Slot beim Gehalt Einbußen hinnehmen, die der LFC offenbar bereit ist aufzufangen - und so seinerseits Geld zu sparen.
Die Niederlande waren im WM-Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert, Bondscoach Ronald Koeman trat daraufhin zurück.
FC Liverpool ebnet Slot wohl den Weg zum Bondscoach
Kommt es zu einer Einigung mit dem Verband KNVB, könnte Slot in seinem ersten Spiel als Bondscoach am 24. September ausgerechnet auf Klopp treffen, bei dem sich eine baldige Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) abzeichnet.
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Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.