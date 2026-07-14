Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp, der bei Liverpool weiter auf der Gehaltsliste steht.

Als Nationalcoach der Niederlande müsste Slot beim Gehalt Einbußen hinnehmen, die der LFC offenbar bereit ist aufzufangen - und so seinerseits Geld zu sparen.

Die Niederlande waren im WM-Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert, Bondscoach Ronald Koeman trat daraufhin zurück.