Um einen Transfer von "Wunschspieler" Anthony Gordon zu realisieren, kann sich der FC Bayern München angeblich auch einen Tausch-Deal vorstellen. Nach Informationen der Bild könnte Torwart Alexander Nübel bei einer potenziellen Verpflichtung Gordons verrechnet werden und im Gegenzug zu Newcastle United wechseln.
Damit der Wunschspieler kommt: FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit Tausch-Deal
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Alexander Nübel ohne sportliche Zukunft beim FC Bayern
Dessen Leihe beim VfB Stuttgart endet am 30. Juni, schon jetzt steht allerdings fest, dass er weder eine Zukunft bei den Schwaben noch beim deutschen Rekordmeister hat. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Bundesligaspiel der Bayern gegen den 1. FC Köln und verwies dabei auf Neuer, dessen Vertreter Jonas Urbig und Sven Ulreich: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan."
Im Gegenzug sucht Gordons Klub Newcastle United Medienberichten zufolge nach einem neuen Mann zwischen den Pfosten. Sky berichtete etwa, dass Newcastle ein Auge auf Robin Risser vom RC Lens geworfen hätten. Kostenpunkt: 30 bis 40 Millionen Euro.
Nübel wäre im Vergleich dazu deutlich günstiger zu haben, die Magpies müssten wohl lediglich von ihrer Ablöseforderung bei Gordon abrücken und den Bayern ein wenig entgegenkommen. Dem Vernehmen nach fordert Newcastle umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro für den 25-Jährigen.
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Schließt sich Alexander Nübel Newcastle United an?
Eine Entscheidung über Nübels Zukunft könnte sich bei den Bayern aber noch bis in den Spätsommer hinziehen. Konkrete Gespräche mit potenziellen neuen Arbeitgebern soll es noch nicht gegeben haben, außerdem ist der 29-Jährige mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz.
Darüber hinaus ist fraglich, ob Nübel einem Transfer zu den Magpies überhaupt zustimmen würde. Bild-Infos zufolge tendiert der Keeper aktuell zu anderen Klubs aus England und Italien, mit einem Wechsel nach Newcastle liebäugelt er hingegen eher nicht.
Gordon wiederum wird eng mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der englische Nationalspieler selbst soll mit dem deutschen Rekordmeister bereits eine Einigung über einen Wechsel zur kommenden Saison erzielt haben, die beiden Klubs sind in den Verhandlungen aber noch weit auseinander.
"Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Freitag vor dem DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen den VfB Stuttgart bei einem Event der Bild. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen." Ohne explizit den Namen zu nennen, ging es dabei mutmaßlich um Gordon.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.