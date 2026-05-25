Damit der Wunschspieler kommt: FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit Tausch-Deal

Dessen Leihe beim VfB Stuttgart endet am 30. Juni, schon jetzt steht allerdings fest, dass er weder eine Zukunft bei den Schwaben noch beim deutschen Rekordmeister hat. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Bundesligaspiel der Bayern gegen den 1. FC Köln und verwies dabei auf Neuer, dessen Vertreter Jonas Urbig und Sven Ulreich: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan."

Im Gegenzug sucht Gordons Klub Newcastle United Medienberichten zufolge nach einem neuen Mann zwischen den Pfosten. Sky berichtete etwa, dass Newcastle ein Auge auf Robin Risser vom RC Lens geworfen hätten. Kostenpunkt: 30 bis 40 Millionen Euro.

Nübel wäre im Vergleich dazu deutlich günstiger zu haben, die Magpies müssten wohl lediglich von ihrer Ablöseforderung bei Gordon abrücken und den Bayern ein wenig entgegenkommen. Dem Vernehmen nach fordert Newcastle umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro für den 25-Jährigen.