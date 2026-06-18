Der FC Chelsea drückt im Transferpoker um Andrea Cambiaso aufs Tempo. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, könnte Stürmer Nicolas Jackson Teil eines Tauschgeschäfts mit Juventus Turin werden. Der italienische Nationalspieler hat Begehrlichkeiten bei europäischen Schwergewichten geweckt. Während der FC Barcelona bereits die Fühler ausgestreckt hat und ein namhaftes Tauschobjekt anbietet, sind es vor allem die Blues, die im Werben um den Außenbahnspieler ernst machen.
Damit der FC Chelsea seinen Wunschspieler bekommt: Bayerns Leihspieler Nicolas Jackson soll offenbar zur Verhandlungsmasse in Millionentransfer werden
So sollen sich die Verhandlungen zwischen Chelsea und der Alten Dame in den vergangenen Stunden ausgeweitet haben. Galt zunächst ein reines Geld-Angebot als wahrscheinlich, rückt nun ein prominenter Name in den Fokus: Bayerns aktueller Leihspieler Jackson.
Der Angreifer könnte den entscheidenden Ausschlag geben, um den Cambiaso-Deal zu realisieren. Juve fordert für seinen Leistungsträger eine Summe, die deutlich über dem ersten Angebot der Engländer liegt. Eine Einbeziehung Jacksons könnte der Hebel sein, um die finanziellen Forderungen der Italiener zu erfüllen und gleichzeitig die Konkurrenz aus Spanien auszustechen.
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Jackson als Teil von Chelseas Cambiaso-Deal?
Das Interesse aus Katalonien ist verbrieft. Barca sucht nach Verstärkungen für die Außenbahn und sieht in Cambiaso das perfekte Puzzleteil. Um den Deal zu realisieren, wären die Verantwortlichen offenbar bereit, Ronald Araujo im Gegenzug nach Turin zu schicken.
Dennoch haben die Spanier im Moment das Nachsehen, da die Offerte von der Insel konkretere Formen annimmt. Chelsea macht laut des Berichts spürbare Fortschritte und hat die Verhandlungsbasis mit einem ersten Vorstoß untermauert.
Die Londoner bieten laut des Berichts eine fixe Ablösesumme im Bereich von 27 bis 28 Millionen Euro. Der italienische Rekordmeister fordert allerdings mehr, weshalb die Blues zusätzlich noch Jackson anbieten.
Chelsea will Jackson von der Gehaltsliste streichen
Cambiaso gilt als moderner Verteidiger, der auf der linken defensiven Außenbahn seine Rolle variabel interpretiert: Er rückt oft im Spielaufbau ins Mittelfeldzentrum vor, um dort Überzahlsituationen zu kreieren. Zudem besitzt er die fußballerischen Qualitäten, um noch weiter vorne auf den offensiven Außenbahnen für Gefahr zu sorgen.
Gleichzeitig böte sich für Chelsea die Gelegenheit, den Kader zu bereinigen. Man könnte durch den Transfer einen Akteur von der Gehaltsliste streichen, für den es ohnehin keine Verwendung mehr gibt. Jackson passt nicht in die sportlichen Planungen und hat an der Stamford Bridge keine Perspektive.