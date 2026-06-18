Damit der FC Chelsea seinen Wunschspieler bekommt: Bayerns Leihspieler Nicolas Jackson soll offenbar zur Verhandlungsmasse in Millionentransfer werden

So sollen sich die Verhandlungen zwischen Chelsea und der Alten Dame in den vergangenen Stunden ausgeweitet haben. Galt zunächst ein reines Geld-Angebot als wahrscheinlich, rückt nun ein prominenter Name in den Fokus: Bayerns aktueller Leihspieler Jackson.

Der Angreifer könnte den entscheidenden Ausschlag geben, um den Cambiaso-Deal zu realisieren. Juve fordert für seinen Leistungsträger eine Summe, die deutlich über dem ersten Angebot der Engländer liegt. Eine Einbeziehung Jacksons könnte der Hebel sein, um die finanziellen Forderungen der Italiener zu erfüllen und gleichzeitig die Konkurrenz aus Spanien auszustechen.