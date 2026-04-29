Dagegen sehen die Stars von Real Madrid und Barca alt aus! FC Bayern München knackt irre Marke bei Spektakel gegen PSG

"Man hat gesehen, dass wir viele Tore schießen. Und deswegen gehen wir mit vollem Selbstvertrauen in das Rückspiel und hauen alles raus. Es ist alles drin für uns", betonte Jonathan Tah. "Der Glaube ist da, zu 100 Prozent. Aber wir brauchen auch die Unterstützung unserer Fans", ergänzte Kompany bei Prime Video.

Sportvorstand Max Eberl schwärmte nach dem Wahnsinn von Paris von "großer Qualität auf beiden Seiten. Großartig, dass wir zurückkommen, weil es die Ausgangslage extrem verbessert. Wir haben schon gezeigt, dass wir Paris schlagen können. Das Spiel ist offen", sagte er mit Blick auf das Wiedersehen.

Dass es in München ein völlig anderes Spiel wird, glaubt Kompany nicht: "PSG wird nicht akzeptieren, es anders zu machen, und wir auch nicht." Beide Teams würden mit "Intensität auf allerhöchstem Niveau" spielen.