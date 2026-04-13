"Da zeigen echte Spieler, was sie können!" Barca-Star Lamine Yamal will es gegen Atletico Madrid allen zeigen

Nach dem bitteren 0:2 im Hinspiel im eigenen Stadion sei es noch nicht vorbei, versicherte Yamal. "Barca verfolgt die Champions League seit vielen Jahren mit großer Sehnsucht und dem starken Wunsch, die nächste Runde zu erreichen", hob Yamal den Stellenwert eines noch möglichen "Comebacks" hervor. Zuletzt stand Barca 2015 im Finale der Königsklasse und gewann 3:1 gegen Juventus.

In Abwesenheit des verletzten Raphinha ruhen die Hoffnungen auf dem Flügelstürmer. "Ich mag solche Momente, denn da zeigen echte Spieler, was sie können", sagte Yamal, auch wenn er nicht glaube, "dass alles von mir abhängt".

Trainer Hansi Flick dürften die Aussagen Yamals gefallen haben. "Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel", sagte der 61 Jahre alte Deutsche. "Wir müssen uns auf eine starke Leistung fokussieren, nicht auf das Ergebnis", wiederholte Flick am Montagabend das Mantra für das schwere Auswärtsspiel in Madrid.