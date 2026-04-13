"Der Schlüssel morgen ist, dass wir nicht glauben sollten, dass die Wende eine Art Wunder wäre", sagte der 18-Jährige auf der Pressekonferenz zum spanischen Duell mit Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).
"Da zeigen echte Spieler, was sie können!" Barca-Star Lamine Yamal will es gegen Atletico Madrid allen zeigen
Yamal vor CL-Showdown: "Ich mag solche Momente"
Nach dem bitteren 0:2 im Hinspiel im eigenen Stadion sei es noch nicht vorbei, versicherte Yamal. "Barca verfolgt die Champions League seit vielen Jahren mit großer Sehnsucht und dem starken Wunsch, die nächste Runde zu erreichen", hob Yamal den Stellenwert eines noch möglichen "Comebacks" hervor. Zuletzt stand Barca 2015 im Finale der Königsklasse und gewann 3:1 gegen Juventus.
In Abwesenheit des verletzten Raphinha ruhen die Hoffnungen auf dem Flügelstürmer. "Ich mag solche Momente, denn da zeigen echte Spieler, was sie können", sagte Yamal, auch wenn er nicht glaube, "dass alles von mir abhängt".
Trainer Hansi Flick dürften die Aussagen Yamals gefallen haben. "Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel", sagte der 61 Jahre alte Deutsche. "Wir müssen uns auf eine starke Leistung fokussieren, nicht auf das Ergebnis", wiederholte Flick am Montagabend das Mantra für das schwere Auswärtsspiel in Madrid.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.