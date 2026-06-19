"Hier ist eine Liebe entstanden", sagte der 29-Jährige in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal 'Hstryagency'. "Am liebsten würde ich hier meine Karriere beenden, so weit gehe ich schon. Ich würde gerne sagen, dass ich nur noch hierbleibe."
"Da wäre für mich ein höheres Gehalt herausgekommen": Bundesliga-Star verzichtete für Vertragsverlängerung auf mehr Geld
Undav hatte sein Arbeitspapier bei den Schwaben erst vor wenigen Wochen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. In Stuttgart ist der deutsche Nationalspieler dem Vernehmen nach nun Top-Verdiener - 5,5 Millionen Euro soll er pro Jahr kassieren, dazu kommt ein Handgeld von vier Millionen Euro.
Dass er trotz einer Spekulationen um einen Abschied zur Verlängerung der Zusammenarbeit kam, war für Undav nur der logische Schritt, schließlich fühle er sich in Stuttgart äußerst wohl. "Ich will zur Legende werden, Mann", betonte er.
Für die Unterschrift verzichtete der 29-Jährige eigenen Angaben nach auch auf eine Menge Geld. "Im Winter hätte ich ablösefrei bei einem anderen Klub unterschreiben können. Da wäre für mich mehr Handgeld und ein höheres Gehalt herausgekommen", so Undav, der sich mit einem VfB-Abschied jedoch nie beschäftigte: "Ich habe mich schnell in den Verein verliebt, in die Fans und die Leute hier. Ich fühle mich einfach wohl. Und dann ist es nicht so, dass wir alle verhungern."
- Getty Images Sport
Undav mit überragender Leistung in erstem WM-Spiel
Über die Verhandlungen berichtete der Angreifer: "Jeder weiß, dass ich mich in Stuttgart wohlfühle. Ich hatte hier drei wunderschöne Jahre. Daher dachte ich mir: 'Warum soll ich das verlassen?' Ich habe den Beratern immer gesagt, dass ich hierbleiben möchte."
Undav war in der Saison 2023/24 zunächst per Leihe von Brighton & Hove Albion nach Stuttgart gewechselt, ehe ihn der VfB im Sommer 2024 für eine vereinsinterne Rekordablösesumme von über 26 Millionen Euro fest verpflichtete.
Seitdem gehört der Stürmer unter Trainer Sebastian Hoeneß zu den absoluten Leistungsträgern bei den Schwaben. In der zurückliegenden Spielzeit steuerte er 39 Scorer (25 Tore, 14 Assists) in wettbewerbsübergreifend 46 Spielen bei, in der Bundesliga wurde er mit 19 Treffer hinter Bayern Münchens Harry Kane Zweiter in der Torschützenliste.
Mit der deutschen Nationalmannschaft nimmt Undav derzeit an der WM teil. Beim Auftakt gegen Curacao (7:1) überzeugte er nach Einwechslung mit einem Treffer und zwei Assists. Gut möglich, dass ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Aufeinandertreffen gegen die Elfenbeinküste am Sonntag (22 Uhr) deshalb in die Startelf beruft.