"Da wäre für mich ein höheres Gehalt herausgekommen": Bundesliga-Star verzichtete für Vertragsverlängerung auf mehr Geld

Undav hatte sein Arbeitspapier bei den Schwaben erst vor wenigen Wochen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. In Stuttgart ist der deutsche Nationalspieler dem Vernehmen nach nun Top-Verdiener - 5,5 Millionen Euro soll er pro Jahr kassieren, dazu kommt ein Handgeld von vier Millionen Euro.

Dass er trotz einer Spekulationen um einen Abschied zur Verlängerung der Zusammenarbeit kam, war für Undav nur der logische Schritt, schließlich fühle er sich in Stuttgart äußerst wohl. "Ich will zur Legende werden, Mann", betonte er.

Für die Unterschrift verzichtete der 29-Jährige eigenen Angaben nach auch auf eine Menge Geld. "Im Winter hätte ich ablösefrei bei einem anderen Klub unterschreiben können. Da wäre für mich mehr Handgeld und ein höheres Gehalt herausgekommen", so Undav, der sich mit einem VfB-Abschied jedoch nie beschäftigte: "Ich habe mich schnell in den Verein verliebt, in die Fans und die Leute hier. Ich fühle mich einfach wohl. Und dann ist es nicht so, dass wir alle verhungern."