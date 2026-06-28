"Da schauen wir dann, wie und wann es passiert": Star des FC Bayern München gibt nach großem Wirbel Einblick in Vertragsgespräche

Erst Anfang der Woche soll Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß laut Sport1 bei einer Veranstaltung der "meine Volksbank Raiffeisenbank" erklärt haben, dass sich die Parteien im Fall Laimer bereits einig seien und lediglich die Unterschrift des Außenverteidigers fehle.

Kurz darauf berichtete auch Sky, dass Laimer kurz vor einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister stehe. Demnach soll sein bis 2027 laufender Vertrag bis 2029 verlängert werden, verbunden mit einem Gehalt von über zehn Millionen Euro brutto inklusive Boni. Auch der kicker sprach bereits von einer "weitgehenden Einigung".