"Da musste einfach alles mal raus": Tom Bischof schwärmt von einem speziellen Moment beim FC Bayern

Bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim hatte Bischof hauptsächlich im zentralen Mittelfeld gespielt. In München bot ihn Kompany wegen der großen Konkurrenz auf der Doppelsechs durch Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka vorrangig als Außenverteidiger auf.

"Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jetzt Links- oder Rechts-Verteidiger spiele", sagte Bischof. "Ich glaube, ich konnte damit der Mannschaft extrem helfen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, es anzunehmen. Vor allem in den ersten ein, zwei Spielen, dann habe ich ein paar Gespräche geführt mit Joshua Kimmich zum Beispiel. Er hat mir gesagt, dass ich meine Chance bekomme. Es hat sich ausgezahlt und ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt auch links aushelfen und der Mannschaft helfen konnte."

Auch Kimmich wechselte einst in jungen Jahren als gelernter Mittelfeldspieler zum FC Bayern, kam dort aber zunächst als Außenverteidiger zum Einsatz. Mittlerweile ist er als Vizekapitän im Zentrum gesetzt.