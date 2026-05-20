"Wenn ich es davor so gewusst hätte, hätte ich es direkt unterschrieben", sagte der 20-jährige Allrounder bei Sky. Bischof etablierte sich unter Trainer Vincent Kompany als wichtiger Rotationsspieler. In 37 Einsätzen stand er 1654 Minuten auf dem Platz und sammelte dabei drei Tore und drei Assists. "Grundsätzlich bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich viel dazugelernt habe. Ich bin variabler geworden."
"Da musste einfach alles mal raus": Tom Bischof schwärmt von einem speziellen Moment beim FC Bayern
Bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim hatte Bischof hauptsächlich im zentralen Mittelfeld gespielt. In München bot ihn Kompany wegen der großen Konkurrenz auf der Doppelsechs durch Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka vorrangig als Außenverteidiger auf.
"Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jetzt Links- oder Rechts-Verteidiger spiele", sagte Bischof. "Ich glaube, ich konnte damit der Mannschaft extrem helfen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme, es anzunehmen. Vor allem in den ersten ein, zwei Spielen, dann habe ich ein paar Gespräche geführt mit Joshua Kimmich zum Beispiel. Er hat mir gesagt, dass ich meine Chance bekomme. Es hat sich ausgezahlt und ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt auch links aushelfen und der Mannschaft helfen konnte."
Auch Kimmich wechselte einst in jungen Jahren als gelernter Mittelfeldspieler zum FC Bayern, kam dort aber zunächst als Außenverteidiger zum Einsatz. Mittlerweile ist er als Vizekapitän im Zentrum gesetzt.
Tom Bischof über sein erstes Tor für den FC Bayern in der Allianz Arena
Mit seinen ersten Einsätzen in der Champions League habe sich Bischof "einen Kindheitstraum" erfüllt. "Dann war mir sehr wichtig, dass ich noch ein Tor zu Hause erziele, das Gefühl mal zu bekommen", berichtet er. Nach eine Doppelpack beim 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Freiburg Anfang April erzielte Bischof am letzten Spieltag beim 5:1 gegen den 1. FC Köln seinen ersten Treffer in der Allianz Arena. "Ich glaube, das hat man auch gemerkt, da bin ich ein bisschen ausgetickt. Aber da musste einfach alles mal raus. Das war noch ein großes Ziel."
Am Samstag trifft er mit dem FC Bayern im DFB-Pokalfinale auf den VfB Stuttgart. Ob er im deutschen Kader für die WM steht, ist derweil noch unklar. "In meinem Kopf, in meinem Gefühl, habe ich alles dafür gemacht, mich auch gut darauf vorbereitet", sagte Bischof. "Es wäre ein Traum dabei zu sein." Am Donnerstag um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell seinen Kader.