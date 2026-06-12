"Da muss man in den Vertrag vorher reinschauen": Thomas Müller und Jürgen Klopp scherzen beim WM-Auftakt mit Legenden-Duo

Während Moderator Johannes B. Kerner die illustre Runde für die Zuschauer einordnete, sorgten die unterschiedlichen Outfits der beiden Experten-Teams für Frotzeleien untereinander sowie den ein oder anderen Lacher.

Torwart-Legende Schmeichel und Ex-Manchester-United-Angreifer Chicharito beklagten, bei ihren Jobs für das US-amerikanische und kolumbianische Fernsehen einen Anzug tragen zu müssen.