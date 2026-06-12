Beim Spiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) kam es zwischen Müller und Klopp, die als Experten für MagentaTV im Einsatz sind, sowie ihren "Kollegen" Peter Schmeichel und Chicharito zu einem kleinen Pläuschchen.
"Da muss man in den Vertrag vorher reinschauen": Thomas Müller und Jürgen Klopp scherzen beim WM-Auftakt mit Legenden-Duo
Während Moderator Johannes B. Kerner die illustre Runde für die Zuschauer einordnete, sorgten die unterschiedlichen Outfits der beiden Experten-Teams für Frotzeleien untereinander sowie den ein oder anderen Lacher.
Torwart-Legende Schmeichel und Ex-Manchester-United-Angreifer Chicharito beklagten, bei ihren Jobs für das US-amerikanische und kolumbianische Fernsehen einen Anzug tragen zu müssen.
Klopp: "Augen auf bei der Wahl des Senders"
Müller und Klopp traten im Gegensatz dazu eher leger auf - im schwarzen T-Shirt und kurzärmeligen Hemd präsentierten sich beide vor der Kamera.
"Augen auf bei der Wahl des Senders", scherzte Klopp dabei in Richtung der beiden Fußball-Legenden. Müller fügte im Anschluss hinzu: "Die haben sich ein bisschen beklagt, weil sie müssen Anzug und Krawatte tragen. Da muss man in den Vertrag vorher reinschauen."
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.