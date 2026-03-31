"Da liegt nichts im Argen": Rudi Völler meldet sich in Sachen Deniz Undav zu Wort

"Da liegt gar nichts im Argen", sagte Völler am Dienstag am Rande des U21-Länderspiels in Athen bei ProSieben Maxx: "Wir haben wunderbare Gespräche geführt."

Nagelsmann hat dem Stuttgarter Stürmer in diesen Rollengesprächen eine Rolle als WM-Joker zugewiesen. Undav, der am Montagabend zum Sieg gegen Ghana (2:1) traf, will aber mehr: "Durch Tore - und auch wichtige Tore - kann sich die Rolle vielleicht verändern." Der Bundestrainer ("eher unwahrscheinlich") macht ihm allerdings wenig Hoffnung.