DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht zwischen Nationalstürmer Deniz Undav und Bundestrainer Julian Nagelsmann keinerlei Probleme.
"Da liegt nichts im Argen": Rudi Völler meldet sich in Sachen Deniz Undav zu Wort
"Da liegt gar nichts im Argen", sagte Völler am Dienstag am Rande des U21-Länderspiels in Athen bei ProSieben Maxx: "Wir haben wunderbare Gespräche geführt."
Nagelsmann hat dem Stuttgarter Stürmer in diesen Rollengesprächen eine Rolle als WM-Joker zugewiesen. Undav, der am Montagabend zum Sieg gegen Ghana (2:1) traf, will aber mehr: "Durch Tore - und auch wichtige Tore - kann sich die Rolle vielleicht verändern." Der Bundestrainer ("eher unwahrscheinlich") macht ihm allerdings wenig Hoffnung.
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Völler über Undav: "Da liegt nichts im Argen"
"Es ist genauso gekommen, wie Julian es vorhergesagt hat", betonte Völler. "Deniz ist ein Schlitzohr, der in den paar Minuten sofort auf dem Platz ist, mit seiner Schlitzohrigkeit und Schusstechnik immer da ist, wo er sein muss, und das Tor erzielen kann. Das hat er wunderbar gemacht, deswegen ist er auch dabei." Undav werde "seine Spielzeiten bekommen. Dass jeder von Anfang an spielen möchte, ist ja klar."
"Überrascht und enttäuscht" zeigte sich Völler über die Pfiffe in Stuttgart bei der Einwechslung von Leroy Sané: "Das war so nicht eingeplant."