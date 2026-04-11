"Da kommen wir nicht drumherum": Auch Toni Kroos sieht in Manuel Neuer "den mit Abstand besten deutschen Torhüter"

"Dass der für mich der Beste aller Zeiten ist, das steht ja sowieso fest. Aber Manu ist der einzige Torwart, bei dem es Spaß macht zuzuschauen", sagte Kroos im Podcast "Einfach mal luppen", den er zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos aufnimmt, über den 40-Jährigen.

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen seinen Ex-Klubs Real Madrid und FC Bayern (1:2) hatte Kroos am Dienstag im Bernabéu verfolgt - und damit auch den Gala-Abend des Bayern-Keepers.

"Das sieht so gut aus, was der macht. Der hat nach wie vor sein ganz eigenes Torwartspiel. Das hat nur er", schwärmte Kroos, der zusammen mit Neuer 2014 Weltmeister geworden war und 2013 die Königsklasse gewonnen hatte: "Er hat nach wie vor eine unfassbare Ausstrahlung. Mit seinen Bewegungen, der Eleganz."