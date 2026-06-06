Der 18-jährige Offensivspieler vom FC Bayern München hatte sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel des DFB-Teams gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr) den Untersuchungen zufolge einen Muskelbündelriss zugezogen. Das Turnier ist für ihn damit gelaufen.
"Da hätte es sicherlich andere Spieler gegeben": Lothar Matthäus kritisiert Nominierung von Assan Ouedraogo nach WM-Aus von Lennart Karl
Etwas überraschend entschied sich Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Folge, die vakante Position mit RB Leipzigs Youngster Ouedraogo (ein A-Länderspiel) neu zu besetzen. Wie Karl kann der 20-Jährige sowohl auf dem Flügel als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden.
"Mit Assan Ouedraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", begründete Nagelsmann seine Wahl.
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Matthäus hätte "jemand anderen gewählt"
Matthäus kann die Entscheidung des Bundestrainers wiederum nicht ganz nachvollziehen, da Ouedraogo weite Teile der zurückliegenden Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung verpasst hatte und erst im Endspurt der Saison wieder voll einsteigen konnte.
"Da hätte es ganz sicher andere Spieler gegeben. Ganz zu 100 Prozent gehe ich nicht mit Julian Nagelsmann mit. Ich hätte wahrscheinlich jemand anderen gewählt", erklärte der Rekordnationalspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de.
Statt einen weiteren offensiv denkenden Spieler mitzunehmen, wäre Matthäus eher die personell dünn besetzte rechte Defensivseite angegangen, wo Kapitän Joshua Kimmich zwar gesetzt ist, es jedoch keinen echten Backup gibt.
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Matthäus würde Rechtsverteidiger nachnominieren
Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart und Ridle Baku von RB Leipzig wären diesbezüglich mögliche Kandidaten gewesen, so der 65-Jährige: "Natürlich muss man sich über alles Gedanken machen und ich gehe davon aus, dass Julian Nagelsmann sich da schon etwas dabei gedacht hat".
Vagnoman war noch Ende März im Länderspiel gegen Ghana (2:1) nach dreijähriger DFB-Pause zum Einsatz gekommen, Baku, immerhin achtfacher Nationalspieler, hatte sich zuletzt im November 2025 gegen die Slowakei (6:0) bei der DFB-Auswahl präsentieren dürfen.
Selbst in der Offensive hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Matthäus brachte Said El Mala vom 1. FC Köln und Chris Führich vom VfB Stuttgart ins Spiel, die anders als Ouedraogo eher als klassischere Flügelspieler gelten. Matthäus hätte "zumindest einen Außenspieler" statt Ouedraogo ins Aufgebot berufen, um mehr Variabilität zu haben.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".