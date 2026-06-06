"Da hätte es sicherlich andere Spieler gegeben": Lothar Matthäus kritisiert Nominierung von Assan Ouedraogo nach WM-Aus von Lennart Karl

Matthäus kann die Entscheidung des Bundestrainers wiederum nicht ganz nachvollziehen, da Ouedraogo weite Teile der zurückliegenden Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung verpasst hatte und erst im Endspurt der Saison wieder voll einsteigen konnte.

"Da hätte es ganz sicher andere Spieler gegeben. Ganz zu 100 Prozent gehe ich nicht mit Julian Nagelsmann mit. Ich hätte wahrscheinlich jemand anderen gewählt", erklärte der Rekordnationalspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Statt einen weiteren offensiv denkenden Spieler mitzunehmen, wäre Matthäus eher die personell dünn besetzte rechte Defensivseite angegangen, wo Kapitän Joshua Kimmich zwar gesetzt ist, es jedoch keinen echten Backup gibt.