"Da gibt es einen Typen, der einfach nur lügt": Raphinha vom FC Barcelona spricht Klartext über angebliche Abschiedsgedanken

"Seit meiner Ankunft in Barcelona gibt es vom ersten Tag an Spekulationen um meinen Abschied vom Verein", sagte Raphinha und wendete sich mit deutlichen Worten an die Presselandschaft Spaniens: "Da gibt es einen Typen, der einfach nur lügt." Um welchen "Typen" es sich dabei handelt, ließ der 29-Jährige zwar offen. Dennoch ist eindeutig, über welchen Bericht er sich derart echauffierte.

Die in Barcelona ansässige Sport hatte Anfang Mai von "existenziellen Zweifeln" bei Raphinha berichtet, die er in den vergangenen Wochen in einer "Phase der Selbstreflexion" entdeckt habe. Demnach habe er die Katalanen davon sogar in Kenntnis gesetzt und einen Verbleib offen gelassen. Dazu sei es laut dem Angreifer aber nie gekommen.