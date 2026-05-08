Im Zuge der Gerüchte um einen möglichen Abschied vom FC Barcelona hat Raphinha mit der spanischen Presse abgerechnet. Im Interview mit ESPN verwies der Brasilianer die Spekulationen, wonach er Zweifel an seiner Zukunft bei Barca hegen würde, ins Reich der Fabeln.
"Da gibt es einen Typen, der einfach nur lügt": Raphinha vom FC Barcelona spricht Klartext über angebliche Abschiedsgedanken
Raphinha dementiert Gerüchte über möglichen Barca-Abschied
"Seit meiner Ankunft in Barcelona gibt es vom ersten Tag an Spekulationen um meinen Abschied vom Verein", sagte Raphinha und wendete sich mit deutlichen Worten an die Presselandschaft Spaniens: "Da gibt es einen Typen, der einfach nur lügt." Um welchen "Typen" es sich dabei handelt, ließ der 29-Jährige zwar offen. Dennoch ist eindeutig, über welchen Bericht er sich derart echauffierte.
Die in Barcelona ansässige Sport hatte Anfang Mai von "existenziellen Zweifeln" bei Raphinha berichtet, die er in den vergangenen Wochen in einer "Phase der Selbstreflexion" entdeckt habe. Demnach habe er die Katalanen davon sogar in Kenntnis gesetzt und einen Verbleib offen gelassen. Dazu sei es laut dem Angreifer aber nie gekommen.
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Raphinha überzeugte für Barca trotz Verletzungspech
Raphinhas Vertrag ist noch bis 2028 datiert, Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit sind also noch nicht zwingend vonnöten. Der brasilianische Nationalspieler glänzt zudem auch in dieser Spielzeit mit guten Leistungen. Obwohl er mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen wurde, lieferte Raphinha 19 Tore und acht Assists in 31 Pflichtspielen.
In den vergangenen Wochen fehlte Raphinha mit einer Oberschenkelverletzung, ehe er beim 2:1-Sieg gegen CA Osasuna erstmals seit Ende März wieder im Kader stand. Sein Comeback könnte Raphinha ausgerechnet im Clasico gegen Real Madrid am Sonntag feiern, wenn Barca die Meisterschaft endgültig perfekt machen kann.
Leistungsdaten und Statistiken von Raphinha beim FC Barcelona
Spiele 175 Tore 73 Assists 59