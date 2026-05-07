"Da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint": Emotionaler Moment sorgte für folgenschwere Entscheidung von BVB-Star Niklas Süle

"Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint", sagte Süle. Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn "zu tausend Prozent klar" gewesen, "dass es vorbei ist".

Besonders emotional sei für ihn die Beinahe-Meisterschaft in seiner ersten Saison für Dortmund gewesen. "Das war einer der krassesten Momente, vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte", sagte Süle über den letzten Spieltag der Saison 2022/23. Mit Dortmund erreichte Süle in seiner zweiten Saison zudem das Champions-League-Finale.