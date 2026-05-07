Der frühere Nationalspieler Niklas Süle beendet nach der Saison seine aktive Laufbahn. Dies kündigte der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund im Podcast "Spielmacher" von 360Media an.
"Da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint": Emotionaler Moment sorgte für folgenschwere Entscheidung von BVB-Star Niklas Süle
Süle: Entscheidung fiel nach dem Spiel gegen Ex-Klub Hoffenheim
"Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde", sagte Süle, dessen Vertrag beim BVB am 30. Juni ausläuft. Der momentan verletzte Innenverteidiger hat bislang 299 Bundesligapartien bestritten und absolvierte 49 Länderspiele.
Den Gedanken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, hatte Süle nach eigener Aussage bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim (1:2), in dem er sich am Knie verletzte. Süle war im Sommer 2022 von Bayern München zu Borussia Dortmund gewechselt. Für den BVB absolvierte der Verteidiger bislang 109 Pflichtspiele und erzielte drei Tore.
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Süle erinnert sich an "krassesten" Moment zurück
"Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint", sagte Süle. Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn "zu tausend Prozent klar" gewesen, "dass es vorbei ist".
Besonders emotional sei für ihn die Beinahe-Meisterschaft in seiner ersten Saison für Dortmund gewesen. "Das war einer der krassesten Momente, vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte", sagte Süle über den letzten Spieltag der Saison 2022/23. Mit Dortmund erreichte Süle in seiner zweiten Saison zudem das Champions-League-Finale.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.