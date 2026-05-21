Cristiano Ronaldo zu Tränen gerührt: Emotionale Szenen um Superstar in Saudi-Arabien

Seit seinem Wechsel in die Saudi Pro League Anfang 2023 sorgt Ronaldo regelmäßig für Schlagzeilen. In den vergangenen beiden Saisons wurde er mit 35 (2023/24) und 25 Toren (2024/25) Torschützenkönig - am Ende reichte es aber jeweils nur zur Vizemeisterschaft. Mit Real Madrid hat er in seiner Karriere insgesamt fünf Champions-League-Titel gewonnen.

Ronaldo gehört zum WM-Kader der Portugiesen für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) und geht damit in seine insgesamt sechste WM-Endrunde - Rekord.

Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben. Ronaldo hat als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.