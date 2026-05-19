Cristiano Ronaldo dabei - Flop des C Bayern kassiert bitteren Nackenschlag: Portugals WM-Kader offiziell verkündet

Auch Lionel Messi steht vor seiner sechsten Teilnahme, Titelverteidiger Argentinien hat seinen Kader aber noch nicht bekannt gegeben. Ronaldo hat als einziger Spieler der Geschichte bereits bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen.

Einen Spieler muss Martinez bis zum Start des Turniers noch streichen, der Spanier hat vier Torhüter nominiert. Zum Aufgebot der ambitionierten Portugiesen gehören unter anderem auch Nuno Mendes, Vitinha, João Neves und Goncalo Ramos vom Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain. Mittelfeldspieler João Palhinha, der vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen ist, fehlt im Kader.

Dies deutete sich bereits bei den letzten Testspielen vor der Kaderbekanntgabe an, wo Palhinha im Aufgebot ebenfalls fehlte. Während der WM-Qualifikation war Palhinha noch stets Teil des Aufgebots. Bei der EM 2024 hatte er noch eine durchaus wichtige Rolle gespielt und war in jedem Spiel bis auf das erste Gruppenspiel zum Einsatz gekommen.

Die Portugiesen standen noch nie in einem WM-Endspiel. Der Europameister von 2016 trifft in Gruppe K auf die DR Kongo (17. Juni/Houston), Neuling Usbekistan (23. Juni/Houston) und Kolumbien (28. Juni/Miami).