Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Roberto Martinez Cristiano Ronaldo Portugal 2:1Getty/GOAL
Alex Frieling

CR7 macht Portugal schwächer, ein Trainer entzaubert sich selbst und ein Jungstar lernt fürs Leben: Die größten Enttäuschungen der WM 2026

FEATURES
Meinung
Weltmeisterschaft
C. Ronaldo

Die XXL-WM 2026 in Nordamerika ist tatsächlich auf der Zielgeraden. Während einige Außenseiter erhobenen Hauptes abgereist sind, hinterlässt das Turnier bei zahlreichen Superstars und Top-Trainern einen brutalen Scherbenhaufen. Das sind unsere Verlierer der WM.

50 € Bonus
etoro logo

[Anzeige] - 50 € Bonus

Aktien im Wert von 50 € erhalten – bei einer Einzahlung von 100 €

Nur für Neukunden ab 18 Jahren.

So einfach gehts:

  1. Bei eToro anmelden
  2. Mindestens 100 € einzahlen
  3. Aktie im Wert von 50 € erhalten

Es gelten die AGB.

Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.

Holen50 €

Ob verletzungsgeplagt, taktisch stur oder schlicht im Spätherbst der Karriere gefangen: Gleich mehrere Hoffnungsträger haben bei dieser Weltmeisterschaft enttäuscht. Auch für Deutschland war das Turnier eine herbe Enttäuschung, inklusive des unglücklichen und unspektakulären Comebacks von Manuel Neuer, dem bitteren Elfmeter-Aus gegen Paraguay sowie den blassen Auftritten von Hoffnungsträgern wie Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic unter Julian Nagelsmann. Darauf sind wir schon ausführlich eingegangen.

Hier sind unsere internationalen Verlierer der WM 2026. Qualifizieren dafür konnten sich nur Spieler und Trainer, keine ganzen Mannschaften (auch wenn es einige wie etwa die Türkei vielleicht verdient gehabt hätten).

  • imago-sport-1079254681.jpgJNA Press

    Roberto Martínez und Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Es ist die tragische Chronik eines beinahe schon angekündigten Scheiterns. Roberto Martínez übernahm Portugal nach seinem deprimierenden Belgien-Aus als Cheftrainer und beging denselben Fehler noch einmal: Er unterwarf ein hochbegabtes, vor Talent strotzendes Team dem Ego eines alternden Superstars.

    War Kevin de Bruyne 2022 in Katar 31 Jahre alt, wollte Cristiano Ronaldo nun im zarten Alter von 41 Jahren erzwingen, was Lionel Messi 2022 gelang. Das Resultat? Ein zähes, mutloses Portugal, das sich durch die Gruppenphase schleppte - und eine Mannschaft, die von ihrem Superstar regelrecht ausgebremst zu werden schien. Ronaldo scheint nicht nur an Explosivität verloren zu haben, sondern auch sein Spielverständnis. Immer wieder musste man dabei zusehen, wie er in Räume lief, wo kein Fortkommen war. Dennoch verlangte er unentwegt den Ball. Es war eine Selbst-Demontage auf allerschlimmstem Niveau - und umso tragischer, weil sein ewiger Konterpart Lionel Messi der entscheidendste Spieler des Turniers ist und sämtliche Rekorde brach. Die GOAT-Debatte sollte ein für allemal beendet sein

    Zwar hatte Ronaldo Superstar beim 5:0-Erfolg der Portugiesen über Usbekistan mit einem Doppelpack einen kurzen Lichtblick, dabei sollte es allerdings auch bleiben. Leidtragende: Ronaldos Fans, seine Mannschaft und allen voran der geniale Passgeber Vitinha, der durchaus zu einem der besten Spieler der WM hätte werden können, wenn sein Stürmer etwas besser in Form gewesen wäre. 

    Das bittere Aus im Achtelfinale gegen Spanien war die logische Quittung. Martinez’ Zeit ist abgelaufen, Ronaldos sollte es längst sein - nur: Wer sagt es ihm? Martinez’ Nachfolger Jorge Jesus hat schon angekündigt, dass er nicht vorhabe, die Karriere von CR7 zu beenden. 

    • Werbung

  • Marcelo Bielsa und Darwin Núñez (Uruguay)

    Uruguay reiste mit riesigen Vorschusslorbeeren an, doch sowohl Trainer Marcelo Bielsa, als auch Stürmer Darwin Núñez krachten mit Ansage gegen die Wand. Bielsas extrem kraftraubendes Pressing-System kam bei der Mannschaft nie wirklich an. Leidtragender war vor allem Darwin Núñez, der vorne völlig isoliert war, beste Chancen vergab und wie ein Fremdkörper im uruguayischen Offensivspiel wirkte.

    Schlussendlich ging es für die Südamerikaner ohne Sieg und mit einer Ausbeute von zwei Zählern nach der Gruppenphase wieder nach Hause. Núñez blieb ohne Treffer. Und Bielsa, der schon zu Beginn der WM mit eigentümlichen Fotomotiven irritierte, scheint seine "El Loco"-Magie verloren zu haben.



  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic (USA)

    Als "LeBron James of Soccer" von den US-Medien ins Turnier gepeitscht, sollte Pulisic das Gesicht der Heim-WM werden. Am Ende stand ein sportlicher und physischer Reinfall. Pulisic fand nie den Zugriff zum Pochettino-Fußball, den man sich in den USA erhoffte.

    Der immense Erwartungsdruck paarte sich mit Pulisics Formtief. Zwar spielte die USA eine durchaus solide WM, für den Ex-BVB-Star verlief das Turnier jedoch unglücklich.


    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
  • imago-sport-1079068794.jpgPhoto News

    Sadio Mane (Senegal)

    Es war ein trauriger Abschied von der ganz großen Bühne. Sadio Mané, einst Afrikas Fußballer des Jahres, war beim Senegal nur noch ein Schatten seiner selbst.

    Ohne Tempo, ohne die gewohnte Durchschlagskraft und sichtlich gezeichnet vom Alter. In Saudi-Arabien scheinen sie noch keinen Jungbrunnen erfunden zu haben für alternde Stars.  Nach dramatischen Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3) und ohne Treffer zog der frustrierte Superstar die Konsequenz und gab seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Ein unwürdiges Ende für einen einstigen Weltklasse-Flügelstürmer.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arda Güler (Türkei)

    Real-Madrids Ausnahmetalent Arda Güler sollte diese WM zu seiner ganz persönlichen Show machen. Doch das Turnier wurde für den hochbegabten Techniker zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Obwohl Güler in den ersten beiden Gruppenspielen (gegen Australien und Paraguay) phasenweise mit der enormen physischen Intensität des Turniers und der erdrückenden Erwartungshaltung einer ganzen Nation auf seinen Schultern kämpfte, blitzte seine Klasse immer wieder auf.

    Beim versöhnlichen, aber bedeutungslosen 3:2-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die USA zeigte er sein wahres Gesicht: Mit seinem Ausgleichstreffer kürte er sich im Alter von 21 Jahren und 140 Tagen zum jüngsten WM-Torschützen in der Geschichte der Türkei. Am Ende steht jedoch das bittere, vorzeitige Aus der Türken. Das konnte auch der Youngster nicht verhindern. Ein extrem lehrreiches Turnier, das ihm vor allem zeigte: Talent allein reicht auf der allergrößten Bühne manchmal nicht aus.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Carlo Ancelotti und Neymar (Brasilien)

    Dass Brasilien im Achtelfinale an Norwegen (1:2) scheiterte, lag auch an zwei großen Namen. Dass Carlo Ancelotti den sichtlich nicht fitten, unbeweglichen Neymar überhaupt nominierte, beruhigte zwar vor der WM die Fans und beendete eine quälende Debatte - dem Turnier brachte das aber nichts.  Der Santos-Star kam kaum zum Einsatz und war keine wirkliche Hilfe für den Rekordweltmeister.

    Für Neymar war es ein bitteres Ende auf der WM-Bühne. Ancelotti konnte ebenfalls nicht überzeugen. Sein Team spielte nicht den einstigen brasilianischen Angriffsfußball, für den man traditionell steht.

    Zwar bleibt der Italiener der Selecao wohl erhalten, doch auch er muss seine Arbeitsweisen als Nationaltrainer kritisch hinterfragen. Zu oft setzte Ancelotti auf etablierte Routiniers anstelle von jungen Talenten. Leidtragende waren João Pedro (nicht im Kader) und Endrick (Jokerrolle).


  • heung min son(C)Getty Images

    Heung-min Son (Südkorea)

    Südkorea begeisterte zum Auftakt gegen Tschechien, doch danach kollabierte das System – auch, weil der Superstar seine Fitness verlor. Son ging als tragische Figur der Gruppenphase vom Feld: Ohne eigenen Treffer und mit einem Bankplatz im letzten Gruppenspiel musste der Star-Angreifer eine bittere Pille verkraften.


  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alphonso Davies (Kanada)

    Die Heim-WM sollte das vorläufige Highlight seiner Karriere werden, doch sie entwickelte sich zur persönlichen Enttäuschung. Bayern-Star Alphonso Davies laborierte bereits im Vorfeld an muskulären Problemen und stand verletzungsbedingt kaum auf dem Platz.

    Ohne ihren sichtlich angeschlagenen Linksfuß fehlte den Kanadiern das Tempo in der Offensive, ganz zu schweigen von seiner Erfahrung. Ein extrem unglücklicher Auftritt für einen der größten Stars der Gastgeber, der als Vorsichtsmaßnahme sogar freiwillig auf das Achtelfinale gegen Marokko (0:3) verzichtete. Bei den Bayern bekommt es der Linksfuß zudem nun mit WM-Lichtblick Nathaniel Brown zu tun. Ein gebrauchter Sommer für Davies.


  • Theo Hernandez (Frankreich)

    Frankreich verlor im WM-Halbfinale gegen Spanien mit 0:2, doch für Theo Hernández war diese WM auch persönlich eine Enttäuschung. Der Linksverteidiger verlor in der Gruppenphase seinen Stammplatz an den ebenfalls schwächelnden Lucas Digne.

    Im Halbfinale reichte es für den schnellen Außenverteidiger nur noch zu einer späten Einwechslung. Hernandez, der lange Zeit als einer der besten Linksverteidiger der Welt galt, gehört zu den großen Verlierern im Starensemble von Didier Deschamps. Unter dem mutmaßlich neuen Coach Zinédine Zidane hofft er nun auf einen Neuanfang.


  • Alexander Isak Sweden 2026Getty

    Alexander Isak (Schweden)

    Alexander Isak und die Schweden hatten sich viel vorgenommen, doch hing er im schwedischen Angriff komplett in der Luft. Dem Liverpool-Stürmer fehlte jegliche Bindung zum Spiel, er wirkte müde und noch nicht bei 100 Prozent nach einer von Verletzungsproblemen überschatteten Saison. Ein Tor gelang dem früheren Dortmunder beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.


  • imago-sport-1079006345.jpgANP

    Donyell Malen (Niederlande)

    Auch für Donyell Malen lief es nicht wirklich: Bei den Niederländern sollte der Ex-BVB-Profi mit seinem Tempo für Furore sorgen. Stattdessen verbuchte Malen, der aus einer überragenden Rückrunde bei der AS Rom zum Turnier gekommen war, eine erschreckende Fehlerquote im letzten Drittel, traf zum Teil die falschen Entscheidungen und beendete die WM ohne Tor. 


  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Dishonorable Mentions 

    Am Ende zeigt diese Weltmeisterschaft einmal mehr schonungslos, dass weder große Namen noch eine starke Vergangenheit die Garantie für Erfolg sind. Das musste auch Kroatiens Legende Luka Modrić schmerzhaft erfahren, dessen allerletzte WM zu einer einzigen Tragödie geriet: Sie begann denkbar unglücklich mit einem von ihm verursachten Elfmeter im Auftaktspiel gegen England und endete für die alternde kroatische Generation bereits bitter und früh im Sechzehntelfinale. Ähnlich enttäuschend verlief das Turnier für Österreichs Abwehrchef David Alaba, dem man die fehlende Spielpraxis nach seiner langen Leidenszeit anmerkte und der die Defensive nie wie gewohnt stabilisieren konnte.

    Selbst bei den sportlichen Gewinnern des Turniers gibt es diese persönlichen Verlierer: So spielte Nico Williams auch verletzungsbedingt beim Finalisten Spanien überraschend überhaupt keine Rolle und musste weitgehend tatenlos zusehen, wie ihm die genialen Außenverteidiger Pedro Porro und Marc Cucurella die Show stahlen