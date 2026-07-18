CR7 macht Portugal schwächer, ein Trainer entzaubert sich selbst und ein Jungstar lernt fürs Leben: Die größten Enttäuschungen der WM 2026

Es ist die tragische Chronik eines beinahe schon angekündigten Scheiterns. Roberto Martínez übernahm Portugal nach seinem deprimierenden Belgien-Aus als Cheftrainer und beging denselben Fehler noch einmal: Er unterwarf ein hochbegabtes, vor Talent strotzendes Team dem Ego eines alternden Superstars.

War Kevin de Bruyne 2022 in Katar 31 Jahre alt, wollte Cristiano Ronaldo nun im zarten Alter von 41 Jahren erzwingen, was Lionel Messi 2022 gelang. Das Resultat? Ein zähes, mutloses Portugal, das sich durch die Gruppenphase schleppte - und eine Mannschaft, die von ihrem Superstar regelrecht ausgebremst zu werden schien. Ronaldo scheint nicht nur an Explosivität verloren zu haben, sondern auch sein Spielverständnis. Immer wieder musste man dabei zusehen, wie er in Räume lief, wo kein Fortkommen war. Dennoch verlangte er unentwegt den Ball. Es war eine Selbst-Demontage auf allerschlimmstem Niveau - und umso tragischer, weil sein ewiger Konterpart Lionel Messi der entscheidendste Spieler des Turniers ist und sämtliche Rekorde brach. Die GOAT-Debatte sollte ein für allemal beendet sein.

Zwar hatte Ronaldo Superstar beim 5:0-Erfolg der Portugiesen über Usbekistan mit einem Doppelpack einen kurzen Lichtblick, dabei sollte es allerdings auch bleiben. Leidtragende: Ronaldos Fans, seine Mannschaft und allen voran der geniale Passgeber Vitinha, der durchaus zu einem der besten Spieler der WM hätte werden können, wenn sein Stürmer etwas besser in Form gewesen wäre.

Das bittere Aus im Achtelfinale gegen Spanien war die logische Quittung. Martinez’ Zeit ist abgelaufen, Ronaldos sollte es längst sein - nur: Wer sagt es ihm? Martinez’ Nachfolger Jorge Jesus hat schon angekündigt, dass er nicht vorhabe, die Karriere von CR7 zu beenden.