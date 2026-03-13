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Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Costacurta: „Inter wird den Scudetto gewinnen, die Niederlage gegen Bodo hat mehr wehgetan als das Derby. Der AC Mailand braucht einen Spieler vom Kaliber eines Baresi. Bastoni? Lasst ihn in Ruhe, er muss uns zur Weltmeisterschaft führen.“

Aussagen während einer Veranstaltung zur aktuellen Lage in der Meisterschaft und zu den Mannschaften, die im Kampf um den Meistertitel stehen.

Alessandro Costacurta, ehemaliger Verteidiger des AC Mailand und mittlerweile Kommentator bei Sky Sport, sprach am Eröffnungstag der World Legends Padel Tour 2026 in Mailand mit den anwesenden Medienvertretern.

Im Folgenden finden Sie alle seine Aussagen zur Serie A, zum Meisterschaftskampf zwischen Inter und Milan sowie zur aktuellen Situation von Bastoni, wie sie von den Kollegen von MilanNews wiedergegeben wurden.

  • Ist die Meisterschaft wieder offen?

    „Nein, ich glaube, dass Inter den Scudetto gewinnen wird. Wir haben bereits ein Spiel vor uns, um zu sehen, ob sich die Nerazzurri vom Derby und dem Ausscheiden gegen Bodo erholt haben – was der Moral besonders geschadet und sich auch auf das Derby ausgewirkt hat. Mal sehen, was gegen Atalanta passiert: ein spannendes Duell zwischen zwei Mannschaften, die reagieren müssen. Ich glaube, sie haben von Anfang an darauf gesetzt, etwas zu gewinnen. Letztes Jahr haben sie eine verrückte Saison gespielt, aber dann nichts gewonnen. Sie haben sich sofort auf das wichtigste Ziel konzentriert, nämlich den Scudetto.“

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  • ALLEGRIS ARBEIT

    Ein paar Worte auch zur Arbeit von Massimiliano Allegri: „Ich glaube, er ist der Aufgabe gewachsen: Gegen einige große Teams wurden sie für ihre Konzentration belohnt, gegen die kleinen Mannschaften haben sie jedoch zu wenig geholt. Das macht deutlich, dass es ein mentales Problem zu lösen gilt: die Konzentration nicht zu verlieren. Bei großen Vereinen zu spielen bedeutet auch, das Privileg zu haben, zu verstehen, dass man in jedem Spiel der Beste sein muss: Wenn man das begreift, wird Milan wachsen und um den Scudetto kämpfen können.“

  • MODRIC UND RABIOT

    „Modric und Rabiot haben diese Mannschaft verändert: Sie sind zusammen mit Lautaro und Nico Paz die besten Spieler der Liga. Sie haben die Mentalität dieser Mannschaft verändert. Max Allegri hat gleich nach dem ersten verlorenen Spiel gesagt, dass die Mannschaft die Gefahr nicht wahrgenommen hat: Das klingt einfach, aber ich habe in einer Mannschaft gespielt, in der Maldini und Tassotti immer verstanden haben, dass Baresi und ich – die wir ja keine Kraftpakete waren – Probleme bekommen könnten, wenn sie den Gegnern Flanken zulassen würden. Wenn ein Mitspieler das hier spürt, ist die Hälfte der Arbeit schon getan.“

  • Woran muss der AC Mailand im Sommer arbeiten?

    Ein Ratschlag gibt es auch zum möglichen Sommertransfermarkt der Rossoneri: „Der Angriff war die größte Enttäuschung: Sonst gibt es in dieser Mannschaft keine weiteren Probleme. Es ist eine Mannschaft, die das Rätsel um Leao lösen muss und versuchen sollte, einen Spieler zu finden, der dort vorne als Anspielstation fungiert: Ansonsten sehe ich keine weiteren Probleme, vielleicht noch einen Innenverteidiger vom Typ Baresi…“.

  • STÖCKE

    Zum Schluss noch ein Kommentar dazu, was Bastoni gerade durchmacht:„So war es schon immer. Wenn jemand so etwas tut, reagiert das Publikum, wie es will. Er hat sich entschuldigt und seine Fehler eingesehen, das hat mir gefallen; aber das Publikum… An der Scala werden sogar die großen Stars ausgepfiffen, nicht wahr! Bastoni hat eine Botschaft gesendet, er hat sich entschuldigt: Wir alle haben Fehler gemacht, und es stört mich, wenn jemand mit dem Finger auf andere zeigt, als gäbe es einen Engel, der nie einen Fehler begangen hat. Aber das Publikum ist das Publikum: Wenn jemand so etwas tut, sind Pfiffe normal. Aber mir scheint, dass er es ehrlich gesagt ganz gut wegsteckt… Das Einzige, was Bastoni jetzt nicht gebrauchen kann, ist ein Fairplay-Preis oder so etwas. Je weniger darüber geredet wird, desto besser kommt er in die Nationalmannschaft: Meiner Meinung nach ist das Quatsch, aber nicht für Bastoni… Lasst ihn in Ruhe, er muss uns zur Weltmeisterschaft führen.“

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