Costacurta: „Inter wird den Scudetto gewinnen, die Niederlage gegen Bodo hat mehr wehgetan als das Derby. Der AC Mailand braucht einen Spieler vom Kaliber eines Baresi. Bastoni? Lasst ihn in Ruhe, er muss uns zur Weltmeisterschaft führen.“

Zum Schluss noch ein Kommentar dazu, was Bastoni gerade durchmacht: „So war es schon immer. Wenn jemand so etwas tut, reagiert das Publikum, wie es will. Er hat sich entschuldigt und seine Fehler eingesehen, das hat mir gefallen; aber das Publikum… An der Scala werden sogar die großen Stars ausgepfiffen, nicht wahr! Bastoni hat eine Botschaft gesendet, er hat sich entschuldigt: Wir alle haben Fehler gemacht, und es stört mich, wenn jemand mit dem Finger auf andere zeigt, als gäbe es einen Engel, der nie einen Fehler begangen hat. Aber das Publikum ist das Publikum: Wenn jemand so etwas tut, sind Pfiffe normal. Aber mir scheint, dass er es ehrlich gesagt ganz gut wegsteckt… Das Einzige, was Bastoni jetzt nicht gebrauchen kann, ist ein Fairplay-Preis oder so etwas. Je weniger darüber geredet wird, desto besser kommt er in die Nationalmannschaft: Meiner Meinung nach ist das Quatsch, aber nicht für Bastoni… Lasst ihn in Ruhe, er muss uns zur Weltmeisterschaft führen.“