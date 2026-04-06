Conte bewirbt sich für die Nationalmannschaft: „Wäre ich der Präsident, würde ich mich selbst in Betracht ziehen“

Während der Pressekonferenz nach dem Spiel antwortete der Trainer von Napoli, Antonio Conte, auf eine Frage zu seiner möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft wie folgt: „Vergessen wir nicht, dass in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres darüber gesprochen wurde, dass ich Napoli verlassen würde, um zu Juve zu wechseln. Die Medien müssen jetzt darüber berichten, und es ist richtig, dass mein Name auf dieser Liste steht. Wäre ich der Präsident des Verbandes, würde ich mich selbst in Betracht ziehen, zusammen mit anderen. Die Gründe? Ich würde Conte aus vielen Gründen ins Spiel bringen. Ich war bereits in der Nationalmannschaft und kenne das Umfeld; es schmeichelt mir, denn sein Land zu vertreten, ist etwas Schönes. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und werde mich am Ende der Saison mit dem Präsidenten treffen. Es tut mir leid, dass man, hätten wir die WM-Qualifikation erreicht – vielleicht sogar im Elfmeterschießen –, von einer großen Leistung und großartigem Fußball gesprochen hätte. Leider zählen die Ergebnisse, aber nach dem Verpassen von drei Weltmeisterschaften muss man etwas Ernsthaftes unternehmen. Als ich Nationaltrainer war, wurde viel geredet, aber ich habe auch von den Vereinen wenig Unterstützung erfahren. Jetzt ist alles ein Desaster, aber auch in solchen Situationen gibt es immer etwas zu retten. Die Nationalmannschaft liegt uns allen am Herzen, es muss etwas getan werden.“



