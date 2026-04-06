Ein Tor von Politano könnte den AC Mailand endgültig aus dem Titelrennen geworfen haben. Neapel gewann im Maradona-Stadion mit 1:0 gegen die Mannschaft von Massimiliano Allegri. Entscheidend war das Tor des ehemaligen Inter-Spielers, der eine Viertelstunde vor Schluss für Spinazzola eingewechselt wurde und wenige Minuten später im gegnerischen Strafraum zur Stelle war, um den Ball mit einem Volleyschuss mit dem rechten Fuß ins Tor zu befördern und damit das Spiel zu entscheiden. Mit diesen drei Punkten überholt die Mannschaft von Antonio Conte den AC Mailand und liegt nun zwei Punkte vor den Rossoneri sowie sieben Punkte hinter Tabellenführer Inter, der gestern fünf Tore gegen die Roma erzielte.
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Conte bewirbt sich für die Nationalmannschaft: „Wäre ich der Präsident, würde ich mich selbst in Betracht ziehen“
CONTES BOTSCHAFT
Während der Pressekonferenz nach dem Spiel antwortete der Trainer von Napoli, Antonio Conte, auf eine Frage zu seiner möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft wie folgt: „Vergessen wir nicht, dass in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres darüber gesprochen wurde, dass ich Napoli verlassen würde, um zu Juve zu wechseln. Die Medien müssen jetzt darüber berichten, und es ist richtig, dass mein Name auf dieser Liste steht. Wäre ich der Präsident des Verbandes, würde ich mich selbst in Betracht ziehen, zusammen mit anderen. Die Gründe? Ich würde Conte aus vielen Gründen ins Spiel bringen. Ich war bereits in der Nationalmannschaft und kenne das Umfeld; es schmeichelt mir, denn sein Land zu vertreten, ist etwas Schönes. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und werde mich am Ende der Saison mit dem Präsidenten treffen. Es tut mir leid, dass man, hätten wir die WM-Qualifikation erreicht – vielleicht sogar im Elfmeterschießen –, von einer großen Leistung und großartigem Fußball gesprochen hätte. Leider zählen die Ergebnisse, aber nach dem Verpassen von drei Weltmeisterschaften muss man etwas Ernsthaftes unternehmen. Als ich Nationaltrainer war, wurde viel geredet, aber ich habe auch von den Vereinen wenig Unterstützung erfahren. Jetzt ist alles ein Desaster, aber auch in solchen Situationen gibt es immer etwas zu retten. Die Nationalmannschaft liegt uns allen am Herzen, es muss etwas getan werden.“
DIE ANDEREN KANDIDATEN
Tatsächlich ist Antonio Conte einer der möglichen Kandidaten für den Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft nach Gattuso. Neben dem Trainer von Napoli wurde in den letzten Wochen auch der Name von Daniele De Rossi – derzeit Trainer von Genua – mit dem Posten des neuen Nationaltrainers in Verbindung gebracht; er war bereits vor der Verpflichtung von Gattuso im Gespräch, ebenso wie Stefano Pioli, der seit seiner Entlassung bei der Fiorentina im vergangenen November ohne Engagement ist. Eine weitere mögliche Rückkehr wäre die von Roberto Mancini, der derzeit bei Al-Sadd in Katar auf der Trainerbank sitzt. Außerdem gibt es Spekulationen über Simone Inzaghi, der jedoch erklärt hat, bei Al-Hilal in Saudi-Arabien glücklich zu sein.