Comeback gegen den FC Bayern München? Nationalspieler steht nach fast 400 Tagen Zwangspause vor seinem Comeback

"Seit der Verletzung sind 392 Tage vergangen. Jetzt ist die Zeit, dieses Kapitel abzuschließen und voll fokussiert wieder zu starten", schrieb der 18-malige Fußball-Nationalspieler vor dem Heimspiel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky).

Henrichs hatte sich im Dezember 2024 beim 1:5 gegen die Bayern einen Achillessehnenriss zugezogen, seither arbeitete der Rechtsverteidiger an seinem Comeback. "Das Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, ist einfach überragend. Ich bin so dankbar und will einfach nur noch zocken", schrieb er weiter.