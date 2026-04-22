Nach Informationen von Sky Sport soll der Brasilianer einen ab kommender Saison beginnenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister bereits unterzeichnet haben. Einem Comeback der brasilianischen Vereinsikone würde damit nichts mehr im Wege stehen.
Comeback angeblich fix! Kehrt ein Triple-Held nach elf Jahren zum FC Bayern München zurück?
An der Säbener Straße soll Dante künftig als Cheftrainer der U23 fungieren. Er würde auf Holger Seitz folgen, dessen Zukunft in München noch nicht gänzlich geklärt ist. Der 51-Jährige betreut die zweite Mannschaft bereits seit 2020 mit einer kurzen Unterbrechung und führte die Reserve unter anderem in der Saison 2018/19 zur Meisterschaft in der Regionalliga.
Laut Sky soll er sein Traineramt beim deutschen Rekordmeister am Ende der Saison im Zuge der umfassenden Umstrukturierung rund um den neuen Campus-Leiter Michael Wiesinger (ab 1. Mai) niederlegen, könnte dem Klub jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben.
Bereits Anfang April hatte die tz deshalb berichtet, dass Dante als Kandidat auf den Trainerposten bei der U23 gehandelt werde. Mittlerweile scheinen sich beide Seiten geeinigt zu haben.
Dante beendet aktive Spielerkarriere im Sommer
Der Innenverteidiger ist mit 42 Jahren aktuell noch beim Ligue-1-Klub OGC Nizza aktiv, plant im Anschluss an die Saison jedoch den Start seiner Trainerkarriere. In der Vergangenheit betonte er bereits, eines Tages unbedingt zum FC Bayern zurückkehren zu wollen.
"Mein Ziel ist es, Trainer zu werden. Darauf habe ich Riesenbock", verriet er Ende 2024 dem FCB-Vereinsmagazin 51. "Ich will meine Erfahrung weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch."
Der Brasilianer absolvierte zwischen 2012 und 2015 133 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Legendär wurde Dante auch mit seinem Motivationsvideo für seine Mannschaftskollegen ("... und Pokal auch").
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.