Comeback angeblich fix! Kehrt ein Triple-Held nach elf Jahren zum FC Bayern München zurück?

An der Säbener Straße soll Dante künftig als Cheftrainer der U23 fungieren. Er würde auf Holger Seitz folgen, dessen Zukunft in München noch nicht gänzlich geklärt ist. Der 51-Jährige betreut die zweite Mannschaft bereits seit 2020 mit einer kurzen Unterbrechung und führte die Reserve unter anderem in der Saison 2018/19 zur Meisterschaft in der Regionalliga.

Laut Sky soll er sein Traineramt beim deutschen Rekordmeister am Ende der Saison im Zuge der umfassenden Umstrukturierung rund um den neuen Campus-Leiter Michael Wiesinger (ab 1. Mai) niederlegen, könnte dem Klub jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben.

Bereits Anfang April hatte die tz deshalb berichtet, dass Dante als Kandidat auf den Trainerposten bei der U23 gehandelt werde. Mittlerweile scheinen sich beide Seiten geeinigt zu haben.