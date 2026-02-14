Getty Images Sport
Übersetzt von
Cole Palmers Valentinstagsausflug! Der Star von Chelsea fliegt nach Dubai, während seine Teamkollegen nach Hull reisen
Palmers romantischer Kurzurlaub
Chelsea-Mittelfeldspieler Palmer entschied sich am Valentinstag für einen Tapetenwechsel und flog mit seiner Partnerin Olivia Holder nach Dubai, während seine Teamkollegen am Freitagabend einen 4:0-Sieg im FA Cup gegen Hull errangen.
Der englische Nationalspieler reiste nicht mit der Mannschaft mit, sondern begab sich stattdessen für einen kurzen Winterurlaub in den Nahen Osten. Holder dokumentierte die Reise auf Instagram und teilte Fotos aus ihrem Hotel, die schnell im Internet die Runde machten. Auf einem Bild war Palmer im Spiegel hinter Holder zu sehen, während sie mit einem Strauß Rosen posierte. Ein anderes zeigte eine Auswahl an Geschenken, darunter eine Chanel-Handtasche, was auf einen luxuriösen ersten gemeinsamen Valentinstag hindeutet, nachdem das Paar Ende letzten Jahres seine Beziehung begonnen hatte.
Berichten zufolge verbrachten die beiden auch einen Abend im GAL in Dubai, einem gehobenen Restaurant, das auf türkisch-mediterrane Küche spezialisiert ist.
Reise sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien
Holder postete während des gesamten Urlaubs weiter, darunter ein Strandfoto, auf dem sie sich auf einer Sonnenliege entspannt, während Palmer im Hintergrund in einiger Entfernung steht. Der Ort, den das Paar besuchte, ist für seine luxuriöse Küche bekannt, wobei japanisches Wagyu-Rindfleisch angeblich rund 800 Pfund kostet.
Palmer hat sich seit seinem Aufstieg zum Star bei Chelsea relativ zurückhaltend in der Öffentlichkeit gezeigt, sodass die Posts einen seltenen Einblick in sein Privatleben boten. Die Reaktionen der Fans im Internet waren eine Mischung aus Belustigung und Neugier, wobei weitgehend anerkannt wurde, dass der Mittelfeldspieler eine Auszeit erhalten hatte und nicht einfach ein Spiel geschwänzt hatte.Instagram
Palmer über Minutenmanagement
Die Verantwortlichen von Chelsea haben in den letzten Wochen Palmers Arbeitspensum gesteuert. Er kam gegen Hull nicht zum Einsatz, wobei diese Entscheidung keine disziplinarische Maßnahme war, sondern eine Vorsichtsmaßnahme von Cheftrainer Liam Rosenior.
Der 22-Jährige hat aufgrund kleinerer Verletzungen eine durchwachsene Saison hinter sich und der Verein möchte ihn für die letzten Monate der Saison, in denen die Blues um die Champions-League-Plätze kämpfen, in Topform halten. Eine kurze Trainingspause wurde intern als vorteilhaft angesehen. Er wird voraussichtlich nächste Woche nach Cobham zurückkehren und sich wieder den Vorbereitungen für das Premier-League-Spiel von Chelsea gegen Burnley im Stamford Bridge anschließen.
- Getty Images Sport
Was kommt als Nächstes?
Palmer erzielte beim letzten Spiel gegen Leeds einen Treffer vom Elfmeterpunkt, verpasste jedoch in der Nachspielzeit eine Chance, das Spiel zu entscheiden, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss und Chelsea von Daniel Farkes Mannschaft eingeholt wurde.
Trotz dieses Rückschlags liegen die Blues weiterhin gut in der Tabelle. Sie liegen derzeit auf dem fünften Platz, zwei Punkte vor Liverpool im Rennen um die Champions-League-Qualifikation. Chelsea hofft, dass ein erholter Palmer in der Schlussphase eine wichtige Rolle spielen kann.
Werbung