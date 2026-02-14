Cole Palmers Valentinstagsausflug! Der Star von Chelsea fliegt nach Dubai, während seine Teamkollegen nach Hull reisen

Chelsea-Mittelfeldspieler Palmer entschied sich am Valentinstag für einen Tapetenwechsel und flog mit seiner Partnerin Olivia Holder nach Dubai, während seine Teamkollegen am Freitagabend einen 4:0-Sieg im FA Cup gegen Hull errangen.

Der englische Nationalspieler reiste nicht mit der Mannschaft mit, sondern begab sich stattdessen für einen kurzen Winterurlaub in den Nahen Osten. Holder dokumentierte die Reise auf Instagram und teilte Fotos aus ihrem Hotel, die schnell im Internet die Runde machten. Auf einem Bild war Palmer im Spiegel hinter Holder zu sehen, während sie mit einem Strauß Rosen posierte. Ein anderes zeigte eine Auswahl an Geschenken, darunter eine Chanel-Handtasche, was auf einen luxuriösen ersten gemeinsamen Valentinstag hindeutet, nachdem das Paar Ende letzten Jahres seine Beziehung begonnen hatte.

Berichten zufolge verbrachten die beiden auch einen Abend im GAL in Dubai, einem gehobenen Restaurant, das auf türkisch-mediterrane Küche spezialisiert ist.