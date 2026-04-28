Christoph Kramer meckert nach umstrittenem PSG-Elfmeter gegen den FC Bayern: "Das ist das Schlimmste im Fußball"

"Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung", sagte Wagner bei Prime Video.

Schiedsrichter Sandro Schärer hatte zunächst weiterspielen lassen, als Alphonso Davies im Strafraum den Ball abwehrte. Nach Videostudium entschied der Schweizer dann aber doch auf Handelfmeter. Ousmane Dembele ließ sich die Chance nicht nehmen.

Davies hatte eine Dembele-Flanke erst an die Hüfte bekommen, von da war der Ball an die Hand gesprungen. Die vorherige Hüftberührung habe aber, so Wagner, "keine Rolle gespielt".