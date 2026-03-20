"Es gibt immer wieder Gespräche mit Manu", bestätigte Sportdirektor Christoph Freund bei einer Pressekonferenz am Freitag. Von einer baldigen Entscheidung über eine mögliche Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags geht Freund aber offenbar nicht aus.
Christoph Freund nennt plötzlich ein neues Zeitfenster! Entscheidung über Verbleib von Manuel Neuer beim FC Bayern zieht sich wohl länger als gedacht
"Wir werden sehen, was April und Anfang Mai bringen, wenn er wieder im Tor steht, wie er sich dann fühlt, auch in englischen Runden." Dann werde Neuer "auf uns zukommen" und "dann werden wir gemeinsam Gespräche führen und die Richtung sehen, in die es gehen soll." Wichtig sei, "was sein Bauchgefühl sagt".
Anfang des Jahres hatte Neuer bei einem Fanklub-Besuch noch betont, dass er einer Vertragsverlängerung "positiv" gegenüber stehe und Ende März, Anfang April "final entscheiden" werde. Aktuell erscheint es völlig offen, ob Neuer seine Karriere fortsetzen wird, was auch mit seinen anhaltenden gesundheitlichen Problemen zu tun haben dürfte.
Manuel Neuer hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen
Kurz vor Weihnachten fiel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses erstmals aus. Mitte Februar zog er sich beim Bundesligaspiel gegen Werder Bremen einen weiteren Muskelfaserriss in der Wade zu. Vor zwei Wochen kehrte er gegen Borussia Mönchengladbach in die Startelf zurück, musste zur Pause aber runter und fehlt seitdem erneut.
Vertreten wird Neuer vom 22-jährigen Jonas Urbig. "Normalerweise" werde Urbig auch am Samstag gegen Union Berlin beginnen, sagte Trainer Vincent Kompany. Demnach wird Neuer erst nach der anstehenden Länderspielphase ins Tor des FC Bayern zurückkehren - dann im Alter von 40 Jahren. Am Freitag feiert Neuer seinen runden Geburtstag.
Vincent Kompany spricht über sein eigenes Karriereende
"40 ist jung", findet Kompany, der diese Marke am 10. April selbst überschreiten wird. Kompany beendete seine aktive Karriere bereits 2020. "Mental" hätte er noch weiterspielen können, aber "meine Knie haben sich anders entschieden". Grundsätzlich sei in diesen fortgeschrittenen Karrierephasen "Hunger das wichtigste Wort", befand Kompany.
"Manu hat sich von einer ganz großen Verletzung zurückgekämpft, das war schon beeindruckend. Diese Saison war er in einer unglaublichen Form. Das man das immer wieder bringt - das ist eine mentale Sache. Aber dein Körper sagt irgendwann: Weiter oder nicht. Das war bei mir der Fall. 40 ist jung, aber man muss schon viel Motivation haben, um immer wieder auf dieses Niveau zu kommen."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 21. März: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)