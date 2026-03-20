Christoph Freund nennt plötzlich ein neues Zeitfenster! Entscheidung über Verbleib von Manuel Neuer beim FC Bayern zieht sich wohl länger als gedacht

"Wir werden sehen, was April und Anfang Mai bringen, wenn er wieder im Tor steht, wie er sich dann fühlt, auch in englischen Runden." Dann werde Neuer "auf uns zukommen" und "dann werden wir gemeinsam Gespräche führen und die Richtung sehen, in die es gehen soll." Wichtig sei, "was sein Bauchgefühl sagt".

Anfang des Jahres hatte Neuer bei einem Fanklub-Besuch noch betont, dass er einer Vertragsverlängerung "positiv" gegenüber stehe und Ende März, Anfang April "final entscheiden" werde. Aktuell erscheint es völlig offen, ob Neuer seine Karriere fortsetzen wird, was auch mit seinen anhaltenden gesundheitlichen Problemen zu tun haben dürfte.