Rayan Cherki spielt seine erste Saison für Manchester City und hat in der Premier League mächtig Eindruck hinterlassen. Nun hat ein Stürmer aus Spanien in höchsten Tönen vom jungen Franzosen geschwärmt.
"Cherki ist besser als Yamal": La-Liga-Torjäger lehnt sich mit brisantem Vergleich aus dem Fenster
"Als Fußballer sieht man gerne solche Spieler spielen. Cherki ist besser als Yamal", sagte Georges Mikautadze in einer vom französischen TV-Sender Canal+ ausgestrahlten Dokumentation. Der Stürmer, der in der laufenden Saison zwölf Tore in 38 Pflichtspielen für den FC Villarreal erzielte, kickte einst mit Cherki zusammen bei Olympique Lyon.
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Mikautadze: "Cherki kann alles"
Mikautadze fuhr fort: "Cherki ist Cherki. Er spielt mit beiden Füßen. Yamal kann das nicht wirklich, selbst wenn er seinen rechten Fuß einsetzt. Cherki ist beidfüßig, er hat die Übersicht, er schießt Tore, er kann andere zum Torerfolg verhelfen, er kann Standardsituationen ausführen. Er kann alles."
Mikautadze spielte wie auch Cherki bereits in der Jugend für Lyon, von 2008 bis 2015 war er bei den Franzosen. Nach Stationen in Metz, Seraing und Amsterdam wechselte der 25-Jährige 2024 für 18,5 Millionen Euro Ablöse von Metz erneut zu OL.
Nur ein Jahr später trennten sich jedoch wieder die Wege. Mikautadze, der in Frankreich geboren ist, aber die georgische Staatsbürgerschaft besitzt, ging für 31 Millionen Euro im vergangenen Sommer zu Villarreal.
Yamal weist bessere Zahlen als Cherki auf
Cherki hingegen hat seit seinem Wechsel von Lyon im Sommer die Premier League aufgemischt und in 28 Einsätzen vier Tore und zehn Vorlagen verbucht. Insgesamt steht er nach 45 Pflichtspielen für die Nordengländer bei zehn Treffern sowie 13 Assists. 36,5 Millionen Euro zahlte Manchester für den 22-Jährigen, der fünffacher Nationalspieler Frankreichs ist.
An die Zahlen von Barcelonas Yamal kommt Cherki allerdings nicht heran. Der Spanier steht nach derzeit 44 Pflichtspielen in dieser Saison bei 23 Toren. 18 weitere Treffer hat er aufgelegt.
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Rayan Cherki: Leistungsdaten für ManCity
Pflichtspiele Tore Vorlagen 45 10 13