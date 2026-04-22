"Cherki ist besser als Yamal": La-Liga-Torjäger lehnt sich mit brisantem Vergleich aus dem Fenster

Mikautadze fuhr fort: "Cherki ist Cherki. Er spielt mit beiden Füßen. Yamal kann das nicht wirklich, selbst wenn er seinen rechten Fuß einsetzt. Cherki ist beidfüßig, er hat die Übersicht, er schießt Tore, er kann andere zum Torerfolg verhelfen, er kann Standardsituationen ausführen. Er kann alles."

Mikautadze spielte wie auch Cherki bereits in der Jugend für Lyon, von 2008 bis 2015 war er bei den Franzosen. Nach Stationen in Metz, Seraing und Amsterdam wechselte der 25-Jährige 2024 für 18,5 Millionen Euro Ablöse von Metz erneut zu OL.

Nur ein Jahr später trennten sich jedoch wieder die Wege. Mikautadze, der in Frankreich geboren ist, aber die georgische Staatsbürgerschaft besitzt, ging für 31 Millionen Euro im vergangenen Sommer zu Villarreal.