Chelsea gibt Gas, auch Real Madrid mischt mit: 50 Millionen Euro für ein DFB-Juwel?

Neben den genannten Spitzenklubs gilt bereits seit einigen Wochen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain als interessiert. Die Deichstube schrieb im März, Vertreter der Franzosen hätten Kontakt zu Coulibaly aufgenommen und Vorstellungen ausgetauscht. Dessen Name stehe auf der Liste von Trainer Luis Enrique für die kommende Saison "ganz weit oben". Sky meldet, es sei der "Traum" des Abwehrspielers, während seiner Laufbahn für PSG zu spielen.

In einer schwachen Werder-Saison ist Coulibaly einer der wenigen Lichtblicke. Früh zu Beginn der Spielzeit feierte er unter Ex-Trainer Horst Steffen sein Debüt in der Defensivzentrale und erkämpfte sich dort einen Stammplatz.

Sein Vertrag bei Werder läuft nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Die Bild berichtete Anfang März, dass sich Werder-Boss Clemens Fritz und Coulibalys Berater Nochi Hamasor bereits auf einen Verkauf zur neuen Spielzeit verständigt hätten. Ein 20-Millionen-Euro-Angebot eines namentlich nicht genannten Vereins sollen die Bremer indes im Winter noch abgelehnt haben.

Reges Interesse mehrerer finanzkräftiger Vereine dürfte also im Interesse der Hanseaten sein, die bei einem Wettbieten mit einer hohen Ablösesumme rechnen dürfen. Gemäß Deichstube und Sky erhoffen sie sich zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Damit wäre Coulibaly der Rekordverkauf Werders. Bislang ist dies noch Diego, der bei seinem Wechsel zu Juventus 2009 27 Millionen Euro in die Vereinskasse spülte.