Die Anzeichen für einen Wechsel von Werder Bremens Junioren-Nationalspieler Karim Coulibaly (18) nach dieser Saison verdichten sich. Laut eines Berichts von Sky ist der Abschied des Teenagers von der Weser "zu 100 Prozent geplant" und weitere namhafte Vereine sollen Interesse an ihm zeigen.
Chelsea gibt Gas, auch Real Madrid mischt mit: 50 Millionen Euro für ein DFB-Juwel?
Demnach forciere allen voran Klub-Weltmeister FC Chelsea seine Bemühungen um Coulibaly. Gespräche mit Werder habe es zwar noch nicht gegeben, allerdings hätten die Blues bereits Kontakt zur Spielerseite wegen eines möglichen Transfers zur kommenden Spielzeit geknüpft.
Neben Chelsea sollen auch Real Madrid, Manchester United, Newcastle United und Napoli den Innenverteidiger beobachten. So sei auch eine Scoutingmission Reals für das vergangene Wochenende geplant gewesen, allerdings musste Coulibaly da seinen Einsatz im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (1:2) wegen muskulärer Probleme absagen.
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PSG soll bei Karim Coulibaly angeklopft haben
Neben den genannten Spitzenklubs gilt bereits seit einigen Wochen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain als interessiert. Die Deichstube schrieb im März, Vertreter der Franzosen hätten Kontakt zu Coulibaly aufgenommen und Vorstellungen ausgetauscht. Dessen Name stehe auf der Liste von Trainer Luis Enrique für die kommende Saison "ganz weit oben". Sky meldet, es sei der "Traum" des Abwehrspielers, während seiner Laufbahn für PSG zu spielen.
In einer schwachen Werder-Saison ist Coulibaly einer der wenigen Lichtblicke. Früh zu Beginn der Spielzeit feierte er unter Ex-Trainer Horst Steffen sein Debüt in der Defensivzentrale und erkämpfte sich dort einen Stammplatz.
Sein Vertrag bei Werder läuft nach einer Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2029 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Die Bild berichtete Anfang März, dass sich Werder-Boss Clemens Fritz und Coulibalys Berater Nochi Hamasor bereits auf einen Verkauf zur neuen Spielzeit verständigt hätten. Ein 20-Millionen-Euro-Angebot eines namentlich nicht genannten Vereins sollen die Bremer indes im Winter noch abgelehnt haben.
Reges Interesse mehrerer finanzkräftiger Vereine dürfte also im Interesse der Hanseaten sein, die bei einem Wettbieten mit einer hohen Ablösesumme rechnen dürfen. Gemäß Deichstube und Sky erhoffen sie sich zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Damit wäre Coulibaly der Rekordverkauf Werders. Bislang ist dies noch Diego, der bei seinem Wechsel zu Juventus 2009 27 Millionen Euro in die Vereinskasse spülte.
Karim Coulibaly debütierte für Deutschlands U21
Der gebürtige Oldenburger Coulibaly spielte in der Jugend für Bramfeld und Barmbek, ehe er 2018 zum Hamburger SV wechselte. Nach sechs Jahren beim Nordrivalen heuerte er 2024 ablösefrei bei Werder an. Dort ist er seit dem spektakulären 3:3 gegen Bayer Leverkusen am 2. Spieltag mit 18 Jahren, 3 Monaten und 7 Tagen jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte.
Von Nationaltrainer Antonio Di Salvo wurde Coulibaly jüngst erstmals für die deutsche U21 nominiert. Zuvor lief er unter anderem bereits für die U17, U18 und U19 des DFB auf.
Karim Coulibalys Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 22
- Einsätze über 90 Minuten: 16
- Tore: 1
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 3
- Platzverweise: 1