Chaos bei Real Madrid wird immer größer! Unzufriedene Spieler sollen pikanten Spitznamen für Alvaro Arbeloa haben

Zudem hieß es, Kylian Mbappe ecke mit seinem Verhalten bei seinen Mannschaftskammeraden angeblich immer mehr an. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtete, gibt es bei den Königlichen immer mehr Spieler, die vom Auftreten des 27 Jahre alten Offensivstars genervt sind.

Dazu kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni. Dabei landete Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Der Klub verdonnerte beide Spieler zu einer riesigen Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro.

Wie die Marca unter Berufung auf Insider-Informationen aus der Real-Kabine berichtet, sei der tiefe Spalt zwischen einzelnen Spielern im Team durch die Demission von Ex-Trainer Xabi Alonso begründet. Die Situation bei Real habe sich im Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.

Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war, wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti.