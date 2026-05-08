Rangeleien zwischen den Spielern, offen zur Schau gestellte Respektlosigkeiten, eine titellose Saison - bei Real Madrid brennt der Baum. Manche Profis sollen so unzufrieden sein, dass sie Trainer Alvaro Arbeloa einen pikanten Spitznamen gegeben haben.
Chaos bei Real Madrid wird immer größer! Unzufriedene Spieler sollen pikanten Spitznamen für Alvaro Arbeloa haben
Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Arbeloa nach der Saison als Coach abgelöst werden wird. Wie der spanische Radiosender Cope berichtet, habe auch Arbeloa sämtlichen Respekt innerhalb der Mannschaft verloren.
Demnach habe Arbeloa unter den spanischen Spielern, die nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, mittlerweile einen zweifelhaften Spitznamen: "Cono" nennen sie ihn angeblich. Einen "Kegel" oder "Hütchen".
"Schaut euch dieses Hütchen an, wie schlecht er ist, schaut euch dieses Hütchen an, er versteht es einfach nicht", sollen die Spieler auf der Bank hinter Arbeloas Rücken über ihn sagen.
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Erneut Wirbel um Antonio Rüdiger bei Real Madrid
Die Vorfälle bei den Königlichen hatten sich zuletzt fast täglich gehäuft. Einem Bericht des Journalisten Miguel Latigo Serrano bei Onda Cero zufolge habe sich Antonio Rüdiger dieser Tage Außenverteidiger Alvaro Carreras vorgeknöpft und diesem sogar eine Ohrfeige verpasst. Das entspricht jedoch nicht den Tatsachen, wie SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfuhr.
Zwar habe es eine Auseinandersetzung mit einem Teamkollegen gegeben, allerdings gänzlich ohne Handgreiflichkeiten. Der Vorfall habe sich zudem nicht wie berichtet im April, sondern bereits im Februar ereignet. Es habe sich um eine einzelne Episode ohne Bedeutung gehandelt und sich längst erledigt, schrieb Rüdiger in einer Story auf Instagram.
Auch The Athletic berichtete über einen Vorfall, bei dem sich Rüdiger mit einem namentlich nicht genannten Mitspieler eine heftige Auseinandersetzung geliefert haben soll, die vom 33-Jährigen ausgegangen sei. Der Innenverteidiger habe sich später für sein Verhalten entschuldigt und die Mannschaft mitsamt den Familien zum Essen eingeladen.
Real Madrid: Spaltung der Kabine unter Alonso
Zudem hieß es, Kylian Mbappe ecke mit seinem Verhalten bei seinen Mannschaftskammeraden angeblich immer mehr an. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtete, gibt es bei den Königlichen immer mehr Spieler, die vom Auftreten des 27 Jahre alten Offensivstars genervt sind.
Dazu kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni. Dabei landete Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Der Klub verdonnerte beide Spieler zu einer riesigen Geldstrafe in Höhe von 500.000 Euro.
Wie die Marca unter Berufung auf Insider-Informationen aus der Real-Kabine berichtet, sei der tiefe Spalt zwischen einzelnen Spielern im Team durch die Demission von Ex-Trainer Xabi Alonso begründet. Die Situation bei Real habe sich im Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.
Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war, wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".