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Chaos bei Milan nach verpasster Champions League immer schlimmer: Nun soll auch der größte Star vor dem Absprung sein

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L. Modric

Luka Modric soll einem Medienbericht zufolge der Klubführung der AC Milan mitgeteilt haben, dass er den Verein nach nur einer Saison wieder verlassen wolle.

Luka Modric hat sich laut der italiensichen Sporttageszeitung Tuttosport entschieden - und die Entscheidung wird dem AC Mailand nicht gefallen.Der kroatische Star soll sich gegen eine Verlängerung seines Vertrags entschieden haben und werde den Klub nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Modric war vor zwölf Monaten nach Italien gewechselt, um die Mannschaft zurück in die Champions League zu führen – eine Mission, die am letzten Spieltag der Serie A dramatisch scheiterte.

Seitdem regiert bei Milan das Chaos - unter anderem musste schon Trainer Max Allegri gehen.

  • Und nun soll Modric dem Verein unmissverständlich klargemacht haben, dass er gehen wird. Der frühere Mittelfeldspieler von Real Madrid habe dem Verein laut Tuttosport bereits mitgeteilt: "Ich möchte meine Zeit bei Milan beenden".

    Ausschlaggebend für Modrics Entscheidung – sollte sie bestätigt werden – ist das Geschehen seit Sonntagabend. Seit der Heimniederlage gegen Cagliari hat die AC Mailand die Qualifikation für die nächste Champions League verpasst.

    Seitdem erschütterte ein Erdbeben die Vereinsführung. RedBird entließ nicht nur Massimiliano Allegri, sondern auch Sportdirektor Tare, den Technischen Direktor Moncada und Geschäftsführer Furlani.



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  • Vor dem Spiel waren alle von einem Verbleib Modrics bei Milan ausgegangen

    Dabei hatte der inzwischen ehemalige Sportdirektor Igli Tare wiederholt betont, er sei optimistisch, dass Modric bleibt. "Ich glaube, dass er am Ende bleiben wird", sagte er am Sonntag vor dem Spiel gegen Cagliari zu DAZN. "Er ist ein Fan von Milan, ihm liegt diese Mannschaft und dieser Verein sehr am Herzen, er hängt sehr an diesem Umfeld. Ich bin überzeugt, dass seine Entscheidung am Ende 'Ja' lauten wird."

  • AC Milan: Auch Rafael Leao und Rabiot auf der Kippe

    Während Fans noch auf die offizielle Verkündung von Modrics Zukunft warten, ziehen über Milanello dunkle Wolken auf, die den AC Mailand auf allen Ebenen treffen: Führung, Trainerstab und Kader.

    Wer bleibt 2024/2025? Clubs aus der Türkei umwerben Rafael Leao, auch Maignan und Rabiot sind wertvoll – ohne Champions League steht der Kader für 2026/2027 auf der Kippe. Ein Spiel, das man nicht verlieren durfte, hat der Club leichtfertig abgegeben.