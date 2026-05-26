Chaos bei Milan nach verpasster Champions League immer schlimmer: Nun soll auch der größte Star vor dem Absprung sein

Luka Modric hat sich laut der italiensichen Sporttageszeitung Tuttosport entschieden - und die Entscheidung wird dem AC Mailand nicht gefallen.Der kroatische Star soll sich gegen eine Verlängerung seines Vertrags entschieden haben und werde den Klub nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Modric war vor zwölf Monaten nach Italien gewechselt, um die Mannschaft zurück in die Champions League zu führen – eine Mission, die am letzten Spieltag der Serie A dramatisch scheiterte.

Seitdem regiert bei Milan das Chaos - unter anderem musste schon Trainer Max Allegri gehen.