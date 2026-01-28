Goal.com
Champions League Übertragung am letzten Spieltag: Warum zeigt / überträgt Amazon Prime heute kein CL Spiel?

Am letzten Spieltag der Ligaphase in der Champions League wird keine der Partien von Prime Video gezeigt. Aber weshalb ist das so? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Der heutige Mittwoch (28. Januar) hält eine ganze Reihe an Spielen für uns bereit: Satte 18 Partien stehen heute auf dem Plan, unter anderem auch vier mit deutscher Beteiligung.

Keines davon wird allerdings von Prime Video gezeigt. Wir verraten die Gründe.

    Der Grund, warum heute keine Spiele von Amazon Prime übertragen werden, ist recht simpel: Prime Video strahlt an jedem Spieltag lediglich eines der Dienstagsspiele aus - und heute ist Mittwoch. 

    Einschalten könnt Ihr heute also nur auf einer Plattform, und das ist DAZN. Wenn Ihr ein Abonnement beim Dienst habt, könnt Ihr zwischen einem Einzelspiel und einer Konferenzschaltung wählen.

    Champions League, 8. Spieltag: Spielplan und Übertragung am Mittwoch

    UhrzeitBegegnungÜbertragung
    21 UhrBenfica Lissabon – Real MadridDAZN
    21 UhrSSC Neapel – FC ChelseaDAZN
    21 UhrEintracht Frankfurt – Tottenham HotspurDAZN
    21 UhrPSV Eindhoven – FC Bayern MünchenDAZN
    21 UhrBayer 04 Leverkusen – Villarreal CFDAZN
    21 UhrAjax Amsterdam – Olympiakos PiräusDAZN
    21 UhrBVB - Inter MailandDAZN
    21 UhrManchester City - Galatasaray IstanbulDAZN
    21 UhrAS Monaco - Juventus Turin DAZN
    21 UhrFC Barcelona - FC Kopenhagen DAZN
    21 UhrAtletico Madrid - Bodø/GlimtDAZN
    21 UhrClub Brugge - Olympique MarseilleDAZN
    21 UhrFC Liverpool - Qarabag AgdamDAZN
    21 UhrAthletic Bilbao – Sporting CPDAZN
    21 UhrPafos FC – Slavia PragDAZN
    21 UhrFC Arsenal – FK KairatDAZN
    21 UhrUnion Saint‑Gilloise – Atalanta BergamoDAZN
    21 UhrParis Saint-Germain - Newcastle UnitedDAZN
  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

    Pl.TeamSp.sUNToreDiff.Punkte
    1FC Arsenal770020:21821
    2Bayern München760120:71318
    3Real Madrid750219:81115
    4FC Liverpool750214:8615
    5Tottenham Hotspur742115:7814
    6Paris St. Germain741220:101013
    7Newcastle United741216:61013
    8FC Chelsea741214:8613
    9FC Barcelona741218:13513
    10Sporting Lissabon741214:9513
    11Manchester City741213:9413
    12Atletico Madrid741216:13313
    13Atalanta Bergamo741210:9113
    14Inter Mailand740313:7612
    15Juventus Turin733114:10412
    16Borussia Dortmund732219:15411
    17Galatasaray SK73139:9010
    18Qarabag Agdam731313:15-210
    19Olympique Marseille730411:1109
    20Bayer 04 Leverkusen723210:14-49
    21AS Monaco72328:14-69
    22PSV Eindhoven722315:1418
    23Athletic Bilbao72237:11-48
    24Olympiakos Piräus72238:13-58
    25SSC Neapel72237:12-58
    26FC Kopenhagen722311:17-68
    27Club Brügge721412:17-57
    28FK Bodö/Glimt713312:14-26
    29Benfica Lissabon72056:10-46
    30Pafos FC71334:10-66
    31Union Saint-Gilloise72057:17-106
    32Ajax Amsterdam72057:19-126
    33Eintracht Frankfurt711510:19-94
    34Slavia Prag70344:15-113
    35FC Villarreal70165:15-101
    36Qairat Almaty70165:19-141
