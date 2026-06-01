Carlo und Davide Ancelotti gehen getrennte Wege: Sohn von Startrainer übernimmt Champions-League-Team

"Ich bin sehr stolz und glücklich", sagte Ancelotti über die Herausforderung in Frankreich. Lille, das als Drittplatzierter der Ligue 1 für die Champions League qualifiziert ist, sei ein ehrgeiziger und wettbewerbsfähiger Verein.

Mit Blick auf die WM hatte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Sohn im März zurück in den Stab der Selecao geholt. Diese Aufgabe darf er nun noch zu Ende bringen. "Er wird die letzte Herausforderung mit seinem Vater angehen", sagte Lilles Präsident Olivier Létang. Je nach Turnierverlauf wird Ancelotti spätestens am 20. Juli in Frankreich erwartet.