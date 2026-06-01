Für den 36-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer bei einem europäischen Verein. Wie der Klub aus Nordfrankreich am Montag bekannt gab, hat Ancelotti einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Vor seinem Amtsantritt assistiert Davide seinem Vater Carlo im Trainerstab der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM.
Carlo und Davide Ancelotti gehen getrennte Wege: Sohn von Startrainer übernimmt Champions-League-Team
Ancelottis bestreiten WM mit Brasilien noch gemeinsam
"Ich bin sehr stolz und glücklich", sagte Ancelotti über die Herausforderung in Frankreich. Lille, das als Drittplatzierter der Ligue 1 für die Champions League qualifiziert ist, sei ein ehrgeiziger und wettbewerbsfähiger Verein.
Mit Blick auf die WM hatte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Sohn im März zurück in den Stab der Selecao geholt. Diese Aufgabe darf er nun noch zu Ende bringen. "Er wird die letzte Herausforderung mit seinem Vater angehen", sagte Lilles Präsident Olivier Létang. Je nach Turnierverlauf wird Ancelotti spätestens am 20. Juli in Frankreich erwartet.
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Davide Ancelotti war schon beim FC Bayern München im Trainerstab
In Lille tritt er die Nachfolge von Bruno Génésio an, der nach zweijähriger Amtszeit zurückgetreten war. Im Juni des vergangenen Jahres hatte Davide Ancelotti zuvor bereits seine Rolle beim Nationalteam aufgegeben, um beim brasilianischen Erstligisten Botafogo seine erste Cheftrainer-Station anzugehen. Dort war nach Rang sechs im Dezember allerdings schon wieder Schluss.
Seit 2016 hatte Davide Anclotti mit seinem Vater auf Klubebene zusammengearbeitet. Unter anderem beim FC Bayern war er Assistenztrainer.