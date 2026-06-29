Carlo Ancelotti sorgt für Novum - Bundesliga-Star schreibt WM-Geschichte! Brasilien feiert dramatischen Last-Second-Sieg bei der WM

Ancelotti setzte zum ersten Mal in seiner Zeit als Selecao-Coach auf dieselbe Elf wie im Spiel zuvor, Superstar Neymar nahm nach seinem emotionalen Joker-Comeback gegen Schottland (3:0) wieder auf der Bank Platz. Man müsse nun jedes Spiel "wie ein Finale angehen", sagte Vinicius Júnior, der die Südamerikaner mit vier Toren zum Gruppensieg geführt hatte. "Auf geht’s, Brasilien, alle gemeinsam!", schrieb der große Ronaldinho, der gemeinsam mit den 2002er-Weltmeistern Ronaldo und Cafú auf der Tribüne mitfieberte.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden ungeschlagenen Teams in der Gruppenphase hatte Japan im Oktober 2025 in einem Testspiel nach 0:2-Rückstand 3:2 gewonnen. Und auch wenn die brasilianische Mannschaft damals eine ganz andere war, könne der viermalige Asienmeister längst "jede Weltklassemannschaft schlagen", sagte Mats Hummels bei MagentaTV. Er tippte auf den Überraschungssieg.

Damit schien er nicht so schlecht zu liegen. Beim stimmungsvollen "Heimspiel" im geschlossenen Houston Stadium begann Brasilien zwar dominant, hatte durch Bruno Guimaraes (2.) und den ehemaligen Bundesligaprofi Matheus Cunha (14.) die ersten Gelegenheiten. Sano hatte zudem Glück, als er Cunha im Sechzehner von den Beinen holte und der italienische Schiedsrichter Maurizio Mariani nicht auf Elfmeter und Gelb-Rot entschied (23.).

Sechs Minuten aber später fing der Mainzer einen schlimmen Fehlpass von Danilo an der Mittellinie ab, enteilte Casemiro und schob aus 20 Metern aus vollem Lauf eiskalt ein. Brasilien war schockiert - und nahm erst nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Guimaraes (52.) und Casemiro (54.) scheiterten zunächst noch am glänzend aufgelegten japanischen Keeper Zion Suzuki, ehe Casemiro mit seinem wuchtigen Kopfball den Bann brach. Wieder nur zwei Minuten später hatte Vinicius die Führung nach tollem Solo auf dem Fuß, Suzuki und der Pfosten standen jedoch im Weg.

Japan wurde in den Schwitzkasten genommen und hatte nur noch wenige Offensivaktionen. Brasilien drückte, und nach japanischen Ballgewinnen waren die Wege weit.