Für Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti ist Titelverteidiger PSG der Topfavorit auf den Gewinn der Champions League in dieser Saison.
Carlo Ancelotti hat einen Favoriten für den Gewinn der Champions League - und es ist nicht der FC Bayern
Gefragt, wer für ihn vor den Halbfinalspielen der heißeste Kandidat auf den Gewinn der Königsklasse sei, antwortete Ancelotti in einem Interview mit Il Giornale: "Ich sage Paris Saint-Germain."
Die Franzosen schalteten im Viertelfinale mit zwei 2:0-Siegen den FC Liverpool aus und treffen in der Vorschlussrunde nun auf den frischgebackenen deutschen Meister Bayern München. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal und Atletico Madrid.
Ancelotti, der einst die Bayern und PSG trainierte und mit Milan und Real Madrid insgesamt fünfmal die Champions League gewann, sagte über die K.o.-Runde in Europas größtem Klubwettbewerb: "Es gab viele Spiele mit vielen Toren. Bei Atletico Madrid gegen Barcelona und Bayern gegen Real Madrid gab es elektrisierende Momente für die Fans. Aber wenn es viele Tore gibt, dann gibt es auch zu viele Fehler von Torhütern und Verteidigern."
Der Trend des hohen Pressings sei dafür verantwortlich und können dafür sorgen, dass sich Spiele von einem Moment auf den anderen grundlegend verändern. Man müsse schon aus der Abwehr heraus "perfekt aufbauen, sonst zahlt man den Preis für die kleinste Unachtsamkeit".
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Rückspiel zwischen Bayern und PSG steigt in München
Die CL-Halbfinalspiele steigen am 28. und 29. April sowie am 5. und 6. Mai. Im mit Spannung erwarteten Duell zwischen Bayern und PSG wird das Hinspiel im Parc des Princes ausgetragen, die Entscheidung fällt dann rund eine Woche später in der Allianz Arena. Fraglich ist aktuell jedoch der Einsatz eines absoluten Schlüsselspielers von PSG. Vitinha verletzte sich im Ligaspiel gegen Lyon womöglich gravierender.
Ancelotti hat nach seinem Wechsel von Real zum brasilianischen Verband CBF vor knapp einem Jahr mit der Champions League nicht mehr viel am Hut. Er bereitet stattdessen seine Selecao auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko vor.
Vizeweltmeister Frankreich ist für ihn dabei die Benchmark: "Frankreichs System hat die besten Spieler hervorgebracht, die bei den stärksten europäischen Klubs spielen. Zusammen bilden sie die beste Nationalmannschaft der Welt."