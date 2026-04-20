Carlo Ancelotti hat einen Favoriten für den Gewinn der Champions League - und es ist nicht der FC Bayern

Gefragt, wer für ihn vor den Halbfinalspielen der heißeste Kandidat auf den Gewinn der Königsklasse sei, antwortete Ancelotti in einem Interview mit Il Giornale: "Ich sage Paris Saint-Germain."

Die Franzosen schalteten im Viertelfinale mit zwei 2:0-Siegen den FC Liverpool aus und treffen in der Vorschlussrunde nun auf den frischgebackenen deutschen Meister Bayern München. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal und Atletico Madrid.

Ancelotti, der einst die Bayern und PSG trainierte und mit Milan und Real Madrid insgesamt fünfmal die Champions League gewann, sagte über die K.o.-Runde in Europas größtem Klubwettbewerb: "Es gab viele Spiele mit vielen Toren. Bei Atletico Madrid gegen Barcelona und Bayern gegen Real Madrid gab es elektrisierende Momente für die Fans. Aber wenn es viele Tore gibt, dann gibt es auch zu viele Fehler von Torhütern und Verteidigern."

Der Trend des hohen Pressings sei dafür verantwortlich und können dafür sorgen, dass sich Spiele von einem Moment auf den anderen grundlegend verändern. Man müsse schon aus der Abwehr heraus "perfekt aufbauen, sonst zahlt man den Preis für die kleinste Unachtsamkeit".