Capello über den neuen Nationaltrainer: „Ich wiederhole: Für mich ist Mancini ausgeschlossen.“

Nach den Äußerungen von Antonio Conte, der sich gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Napoli gegen Milan (das im Maradona-Stadion mit 1:0 durch ein Tor von Politano endete) zu Wort gemeldet hatte, äußerten einige ehemalige Trainer ihre Meinung dazu, wer ihrer Ansicht nach als neuer Nationaltrainer für die Nachfolge von Gattuso ausgewählt werden sollte. Unter ihnen ist auch Fabio Capello, der sich gegenüber Adkronos wie folgt äußerte: „Conte ist ein guter Kandidat. Ich weiß nicht, ob die Suche bereits abgeschlossen ist, aber Allegri hat sich zurückgezogen, und für mich – ich habe es schon gesagt und wiederhole es – kommt Mancini nicht in Frage. Conte hat sich angeboten, das scheint mir eine gute Idee zu sein.“



