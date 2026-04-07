Aus sportlicher Sicht ist das, was beim Spiel Bosnien gegen Italien passiert ist, in jeder Hinsicht ein Drama. Es ist bereits die dritte Weltmeisterschaft, an der wir nicht teilnehmen. Im Gegensatz zu früheren Turnieren sind bei der Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet (vom 11. Juni bis zum 19. Juli), 48 Nationalmannschaften qualifiziert. Und Italien wird nicht dabei sein. Nach 2018 und 2022 müssen wir nun auch 2026 abschreiben. Genau wie an jenem Abend, als sich Nationaltrainer Rino Gattuso nach dem Spiel mit Tränen in den Augen bei einem ganzen Land entschuldigte. Bevor er in den folgenden Tagen eine einvernehmliche Vertragsauflösung vereinbarte und sein Amt niederlegte.
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Capello über den neuen Nationaltrainer: „Ich wiederhole: Für mich ist Mancini ausgeschlossen.“
CAPELLOS WORTE
Nach den Äußerungen von Antonio Conte, der sich gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel Napoli gegen Milan (das im Maradona-Stadion mit 1:0 durch ein Tor von Politano endete) zu Wort gemeldet hatte, äußerten einige ehemalige Trainer ihre Meinung dazu, wer ihrer Ansicht nach als neuer Nationaltrainer für die Nachfolge von Gattuso ausgewählt werden sollte. Unter ihnen ist auch Fabio Capello, der sich gegenüber Adkronos wie folgt äußerte: „Conte ist ein guter Kandidat. Ich weiß nicht, ob die Suche bereits abgeschlossen ist, aber Allegri hat sich zurückgezogen, und für mich – ich habe es schon gesagt und wiederhole es – kommt Mancini nicht in Frage. Conte hat sich angeboten, das scheint mir eine gute Idee zu sein.“