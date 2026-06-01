Jungstar Can Uzun hat im Endspurt auf die Fußball-WM sein erstes Tor im Nationaltrikot erzielt und die Türkei zu einem lockeren Sieg geführt. Im Test gegen Nordmazedonien gewannen die Türken am Montag 4:0 (2:0), Eintracht Frankfurts Uzun gehörte zu den auffälligsten Akteuren.
Can Uzun feiert Premiere und führt Türkei zu klarem Sieg in vorletztem WM-Testspiel - Arda Güler schaut lange zu
Can Uzun legt nach Tor noch mit Assist nach
Schon wenige Sekunden nach Anpfiff traf der 20-Jährige die Latte, wenig später brachte Orkun Kökcü (2.) die Gastgeber dann in Führung. In der 16. Minute legte Uzun selbst nach, in seinem fünften Einsatz für die A-Nationalmannschaft war es der erste Treffer - die erste Vorlage sollte auch noch gelingen, zum 3:0 durch Deniz Gül (53.) lieferte Uzun die Flanke. Baris Yilmaz (70.) traf später zum Endstand.
Salih Özcan startet - Arda Güler kommt von der Bank
Neben Uzun standen auch die Bundesligaprofis Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) in der Startelf. Starspieler Arda Güler von Real Madrid wurde erst nach 62 Minuten eingewechselt.
Am kommenden Sonntag steht für die Türkei die WM-Generalprobe gegen Venezuela an. Das Team von Vincenzo Montella steigt dann mit dem Gruppenspiel gegen Australien (14. Juni) ins Turnier ein, weitere Vorrundengegner sind Paraguay und Co-Gastgeber USA. Die Teilnahme ist etwas Besonderes für das Land: Erst zweimal, 1954 und 2002, schaffte es die Türkei zu einer Endrunde.
Nusa und Ryerson stark: Norwegen schlägt Schweden
Norwegen hat vor seiner Rückkehr auf die WM-Bühne die Euphorie im eigenen Land weiter angefacht. Das Team von Trainer Stale Solbakken gewann am Montagabend in Oslo gegen den skandinavischen Nachbarn Schweden hochverdient mit 3:1 (3:0) - obwohl die beiden größten Stars geschont wurden: Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Kapitän Martin Ödegaard (FC Arsenal) erhielten nach anstrengenden Monaten mit ihren Klubs für das Testspiel der beiden WM-Teilnehmer eine Pause.
Jörgen Strand Larsen von Conference-League-Sieger Crystal Palace gelang ein Doppelpack (8./37.), beide Treffer bereitete der Dortmunder Julian Ryerson vor. Auch Antonio Nusa von RB Leipzig traf schon in der ersten Hälfte (18.).
Ein Tor von David Möller Wolfe (62.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht, Norwegen hatte anschließend weitere Chancen auf das 4:0. Als beide Teams kräftig durchgewechselt hatten, kam Schweden durch Alexander Isak (76.) im Spiel an, das zweite Tor von Sebastian Nanasi (81.) zählte dann nicht - ebenfalls Abseits.
Norwegen spaziert zur Endrunde, Schweden "mogelt" sich rein
Für beide Mannschaften war es der vorletzte WM-Test. Norwegen spielt am kommenden Sonntag noch gegen Marokko, Schweden trifft schon am Donnerstag auf Griechenland. Die beiden Teams gehen unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen in die WM.
Norwegen spielte eine herausragende Qualifikation, ließ als Gruppensieger unter anderem Italien hinter sich und ist nun erstmals seit 28 Jahren wieder dabei. Schweden dagegen, in diesem Jahrtausend schon dreimal bei einer WM, rettete sich nach schwacher Qualifikation über die Playoffs gerade so ins Turnier.
Norwegen spielt in der WM-Vorrunde gegen Irak, Senegal und Frankreich. Schweden bekommt es mit Tunesien, den Niederlanden und Japan zu tun.