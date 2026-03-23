BVB-Star fällt lange aus! Sorgen für Bundestrainer Julian Nagelsmann werden immer größer

Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten.

Nmecha, der um einen Stammplatz auf der Doppelsechs kämpft, kann sich bei der ersten Maßnahme im WM-Jahr nun nicht zeigen. Wie viel Spielpraxis er bis zur WM-Nominierung im Mai noch sammeln kann, ist offen. Bisher bringt es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer. Für Nagelsmann ist es die nächste Hiobsbotschaft im Maschinenraum seiner Mannschaft. Denn auch Aleksandar Pavlovic wird den letzten Lehrgang vor der WM verpassen. Aller Voraussicht nach wird er nun Angelo Stiller nachnominieren.

Mit dem BVB steht Nmecha auf dem zweiten Tabellenplatz, die Vizemeisterschaft ist den Westfalen so gut wie sicher. In dieser Saison stand Nmecha in allen 27 Bundesligaspielen auf dem Platz.