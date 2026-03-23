Der 25-Jährige erlitt im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (3:2) eine Außenbandverletzung im Knie und fällt "mehrere Wochen" aus. Das teilte der BVB am Montag mit. Die Bundesliga-Saison endet am 16. Mai.
BVB-Star fällt lange aus! Sorgen für Bundestrainer Julian Nagelsmann werden immer größer
Nmecha sollte am Montag eigentlich nach Herzogenaurach reisen, um sich mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Partien in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30.) vorzubereiten.
Nmecha, der um einen Stammplatz auf der Doppelsechs kämpft, kann sich bei der ersten Maßnahme im WM-Jahr nun nicht zeigen. Wie viel Spielpraxis er bis zur WM-Nominierung im Mai noch sammeln kann, ist offen. Bisher bringt es Nmecha in der Nationalmannschaft auf sechs Länderspiele und einen Treffer. Für Nagelsmann ist es die nächste Hiobsbotschaft im Maschinenraum seiner Mannschaft. Denn auch Aleksandar Pavlovic wird den letzten Lehrgang vor der WM verpassen. Aller Voraussicht nach wird er nun Angelo Stiller nachnominieren.
Mit dem BVB steht Nmecha auf dem zweiten Tabellenplatz, die Vizemeisterschaft ist den Westfalen so gut wie sicher. In dieser Saison stand Nmecha in allen 27 Bundesligaspielen auf dem Platz.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".