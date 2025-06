BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Mamelodi Sundowns: Waldemar Anton sticht negativ hervor - Pascal Groß ist Dortmunds Bester

Der BVB macht mit dem Sieg gegen Mamelodi einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale der Klub-WM.

Borussia Dortmund hat sein zweites Spiel bei der Klub-WM in den USA in der Gluthitze von Cincinnati mit 4:3 (3:1) gegen die südafrikanische Mannschaft Mamelodi Sundowns gewonnen und damit in Gruppe F vorübergehend mit vier Punkten die Tabellenführung übernommen.

Lucas Ribero brachte Mamelodi in Führung (11.), nur fünf Minuten später profitierte Felix Nmecha beim Ausgleich von einem dicken Patzer von Sundowns-Torwart Williams. In Minute 34 hatte der BVB das Spiel gedreht, Serhou Guirassy traf per Kopf. Beim 3:1 steuerte Neuzugang Jobe Bellingham bei seinem Startelfdebüt für Dortmund seinen ersten Treffer bei (45.). Ein Eigentor von Khuliso Mudau verhalf den Westfalen zum 4:1 (60.). Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) verkürzten für Mamelodi. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler.

