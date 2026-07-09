Wie Fabrizio Romano berichtet, habe der FC Barcelona ein offizielles Angebot an Borussia Dortmund übermittelt, um den pfeilschnellen offensiven Flügelspieler zu verpflichten. Über die Höhe der gebotenen Ablösesumme machte der Transfer-Journalist keine Angaben.
BVB liegt Angebot vor: Verabschiedet sich Karim Adeyemi spektakulär zum FC Barcelona?
Adeyemi-Wechsel im Sommer? Barca ist offenbar der einzige Klub
Allerdings sei Barca demnach der einzige Klub, für den der 24-Jährige den BVB in diesem Sommer verlassen wolle. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen andauern. Die Katalanen warten aktuell auf eine Antwort der Dortmunder. Nach Angaben der Marca bestehe schon eine Einigung zwischen Adeyemi und der Blaugrana über sämtliche Vertragsmodalitäten. Der BVB soll rund 50 Millionen Euro für Adeyemi verlangen.
Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus zwischen den Dortmundern und Adeyemi, der sich mittlerweile von Star-Berater Jorge Mendes vertreten lässt, bezeichnete die Bild zuletzt als "zum Scheitern verurteilt", weil beide Parteien "Welten trennen" würden. Adeyemi soll aktuell etwa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, forderte aber offenbar über zehn Millionen und eine Ausstiegsklausel im Falle einer Verlängerung.
Forderungen, die die BVB-Bosse dem elfmaligen Nationalspieler offenbar auch angesichts dessen eklatanter Schwankungen, die er immer wieder in seinen Leistungen aufweist, wohl kaum vollumfänglich erfüllen wollten. Laut eines aktuellen Berichts der Ruhr Nachrichten soll es in den vergangenen Wochen "zu Verstimmungen" bei den BVB-Entscheidern gekommen sein, da die Verhandlungen mit Adeyemi so sehr ins Stocken geraten sind.
- Getty Images Sport
Adeyemi wünschte sich Klarheit vom BVB in seinen Planungen
Adeyemi selbst hatte diese Vorkommnisse Anfang Juni jedoch ins Reich der Fabeln gewiesen.
Er "verfolge die Medien grundsätzlich kaum. Aber mir werden immer wieder Berichte oder Aussagen zugeschickt, in denen von stockenden Gesprächen oder Verhandlungen die Rede ist - etwa wegen angeblicher Gehaltsforderungen, die leider so nicht korrekt dargestellt wurden", sagte er in einem Interview mit der WAZ.
"Ich habe mich schon sehr oft zu Borussia Dortmund bekannt und immer betont, was ich an diesem Verein schätze und wie sehr ich für ihn brenne." Adeyemi kam 2022 von RB Salzburg zum BVB und kann sich einen weiteren Verbleib sehr gut vorstellen. Allerdings auch alles andere.
"Mir ist vor allem wichtig, ein klares Signal vom Verein zu bekommen - unabhängig davon, in welche Richtung die Entscheidung am Ende ausfällt", sagte er weiter: "Wenn man mir offen sagt, wie die Pläne aussehen, dann werde ich das immer akzeptieren. Das Leben geht weiter, die Karriere ist noch sehr lang und ich habe noch vieles vor."
Adeyemi verliert beim BVB unter Niko Kovac seinen Stammplatz
Spätestens seit den Berichten über die schwierigen Verhandlungen und Adeyemis Aussagen galt ein Abgang des Flügelspielers im Sommer als durchaus wahrscheinlich, schließlich können die Dortmunder es sich finanziell kaum leisten, einen Spieler wie Adeyemi letztlich in einem Jahr zum Nulltarif zu verlieren.
Und das obwohl er zuletzt weit davon entfernt war, Stammspieler unter Niko Kovac zu sein. In der Bundesliga kam er auf 28 Einsätze von durchschnittlich 42 Minuten, im Kalenderjahr 2026 gelangen ihm in Meisterschaft und Champions League zusammengenommen vier Tore.
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