BVB liegt Angebot vor: Verabschiedet sich Karim Adeyemi spektakulär zum FC Barcelona?

Allerdings sei Barca demnach der einzige Klub, für den der 24-Jährige den BVB in diesem Sommer verlassen wolle. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen andauern. Die Katalanen warten aktuell auf eine Antwort der Dortmunder. Nach Angaben der Marca bestehe schon eine Einigung zwischen Adeyemi und der Blaugrana über sämtliche Vertragsmodalitäten. Der BVB soll rund 50 Millionen Euro für Adeyemi verlangen.

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus zwischen den Dortmundern und Adeyemi, der sich mittlerweile von Star-Berater Jorge Mendes vertreten lässt, bezeichnete die Bild zuletzt als "zum Scheitern verurteilt", weil beide Parteien "Welten trennen" würden. Adeyemi soll aktuell etwa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, forderte aber offenbar über zehn Millionen und eine Ausstiegsklausel im Falle einer Verlängerung.

Forderungen, die die BVB-Bosse dem elfmaligen Nationalspieler offenbar auch angesichts dessen eklatanter Schwankungen, die er immer wieder in seinen Leistungen aufweist, wohl kaum vollumfänglich erfüllen wollten. Laut eines aktuellen Berichts der Ruhr Nachrichten soll es in den vergangenen Wochen "zu Verstimmungen" bei den BVB-Entscheidern gekommen sein, da die Verhandlungen mit Adeyemi so sehr ins Stocken geraten sind.