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Dennis Klose

BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen?

Heute Mittag kommt es zum Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund. Wer die Partie live im TV und Livestream überträgt, verrät Euch GOAL.

Am heutigen Samstag (28. März) kommt es zum Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Anfield Stadium in Liverpool.

Jetzt streamen!Dein Zuhause für Live-Sport

Wer die Partie live zeigt, erfahrt Ihr hier.

  • BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen?

    Das Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund ist live zu sehen – und das sogar kostenlos. 

    Sky überträgt die Partie ab 15:55 Uhr auf mehreren Kanälen, darunter Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport News und Sky Sport Premier League.

    Auch im Stream gibt es mehrere Optionen: Über Sky Go und WOW kann das Spiel ebenfalls verfolgt werden. Zusätzlich stellt Sky einen frei zugänglichen Livestream auf YouTube zur Verfügung.

    Eine weitere Möglichkeit bietet der offizielle YouTube-Kanal des FC Liverpool. Dort wird die Partie ebenfalls gezeigt, allerdings ist dafür eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich.

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  • BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen? Wichtigste Infos

    • Begegnung: FC Liverpool vs. Borussia Dortmund
    • Wettbewerb: Legenden-Freundschaftsspiel 
    • Datum: Samstag, 28. März 2026
    • Uhrzeit: 16 Uhr
    • Ort: Anfield Road (Liverpool)
    • Übertragung: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport News, Sky Sport Premier League, YouTube (Sky Sport & FC Liverpool)

  • BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen? Die Kader von Liverpool und Bor. Dortmund

    #FC LiverpoolBorussia Dortmund
    TorJerzy Dudek, Pepe Reina, Sander WesterveldRoman Weidenfeller, Mitch Langerak
    AbwehrRagnar Klavan, Sami Hyypia, Martin Kelly, Gregory Vignal, Fabio Aurelio, Martin SkrtelKevin Großkreutz, Dede, Marcel Schmelzer, Patrick Owomoyela,
    Lukasz Piszczek
    MittelfeldSteven Gerrard, Thiago Alcantara, Mark Gonzalez, Igor Biscan, Jay Spearing, Yossi Benayoun, Louise SchillgardJörg Heinrich, Paul Lambert, Young-Pyo Lee, Antonio da Silva,
    Jakub Blaszczykowski, Oliver Kirch, Moritz Leitner
    AngriffRyan Babel, Florent Sinama Pongolle, Albert Riera, Jermaine Pennant, Dirk Kuyt,Vladimir Smicer, Natasha DowieKarl-Heinz Riedle, Jan Koller, Mohamed Zidan, Mladen Petric, Nelson Valdez
    TrainerSir Kenny Dalglish, Jürgen Klopp, Ian Rush, John AldridgeNobby Dickel, Jörg Heinrich

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