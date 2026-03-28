Am heutigen Samstag (28. März) kommt es zum Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15 Uhr. Als Schauplatz der Begegnung dient das Anfield Stadium in Liverpool.Wer die Partie live zeigt, erfahrt Ihr hier.
AFP
BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen?
BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen?
Das Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund ist live zu sehen – und das sogar kostenlos.
Sky überträgt die Partie ab 15:55 Uhr auf mehreren Kanälen, darunter Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport News und Sky Sport Premier League.
Auch im Stream gibt es mehrere Optionen: Über Sky Go und WOW kann das Spiel ebenfalls verfolgt werden. Zusätzlich stellt Sky einen frei zugänglichen Livestream auf YouTube zur Verfügung.
Eine weitere Möglichkeit bietet der offizielle YouTube-Kanal des FC Liverpool. Dort wird die Partie ebenfalls gezeigt, allerdings ist dafür eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich.
BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen? Wichtigste Infos
- Begegnung: FC Liverpool vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Legenden-Freundschaftsspiel
- Datum: Samstag, 28. März 2026
- Uhrzeit: 16 Uhr
- Ort: Anfield Road (Liverpool)
- Übertragung: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport News, Sky Sport Premier League, YouTube (Sky Sport & FC Liverpool)
BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen? Die Kader von Liverpool und Bor. Dortmund
# FC Liverpool Borussia Dortmund Tor Jerzy Dudek, Pepe Reina, Sander Westerveld Roman Weidenfeller, Mitch Langerak Abwehr Ragnar Klavan, Sami Hyypia, Martin Kelly, Gregory Vignal, Fabio Aurelio, Martin Skrtel Kevin Großkreutz, Dede, Marcel Schmelzer, Patrick Owomoyela,
Lukasz Piszczek
Mittelfeld Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Mark Gonzalez, Igor Biscan, Jay Spearing, Yossi Benayoun, Louise Schillgard Jörg Heinrich, Paul Lambert, Young-Pyo Lee, Antonio da Silva,
Jakub Blaszczykowski, Oliver Kirch, Moritz Leitner
Angriff Ryan Babel, Florent Sinama Pongolle, Albert Riera, Jermaine Pennant, Dirk Kuyt,Vladimir Smicer, Natasha Dowie Karl-Heinz Riedle, Jan Koller, Mohamed Zidan, Mladen Petric, Nelson Valdez Trainer Sir Kenny Dalglish, Jürgen Klopp, Ian Rush, John Aldridge Nobby Dickel, Jörg Heinrich
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