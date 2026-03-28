BVB Legenden vs. FC Liverpool Legenden heute live: Wird das Spiel im Live Stream und TV übertragen?

Das Legendenspiel zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund ist live zu sehen – und das sogar kostenlos.

Sky überträgt die Partie ab 15:55 Uhr auf mehreren Kanälen, darunter Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport News und Sky Sport Premier League.

Auch im Stream gibt es mehrere Optionen: Über Sky Go und WOW kann das Spiel ebenfalls verfolgt werden. Zusätzlich stellt Sky einen frei zugänglichen Livestream auf YouTube zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit bietet der offizielle YouTube-Kanal des FC Liverpool. Dort wird die Partie ebenfalls gezeigt, allerdings ist dafür eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich.