BVB hat angeblich Zweitliga-Manager als Nachfolger für Sebastian Kehl auf dem Zettel

Mit seiner "analytischen Arbeitsweise und dem ruhigen, strategischen Führungsstil sowie einer klugen Kaderplanung" habe sich Book in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erarbeitet, weshalb er bereits beim VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel gestanden haben soll.

Den Anfragen aus der Bundesliga erteilte er allerdings eine Absage und verlängerte stattdessen seinen Vertrag in Elversberg - auch, weil er auf eine Aufgabe bei einem größeren Klub spekuliert haben soll. Die Chance würde sich bei den Schwarzgelben nun bieten.

Bei Elversberg gilt Book als einer der Väter für den derzeitigen sportlichen Erfolg. Trotz namhafter Abgänge im vergangenen Sommer, etwa Fisnik Asllanis Leih-Rückkehr zur TSG Hoffenheim, stellte der 40-Jährige bei den Saarländern einen schlagkräftigen Kader zusammen, der nach 27 von 34 Spieltagen auf Platz zwei der Zweitliga-Tabelle liegt und gute Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga hat.