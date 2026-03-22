Wie Sky berichtet, ist Nils-Ole Book von der SV Elversberg ein Kandidat, der bei den Dortmunder Bossen diskutiert wird. Beim Aufstiegsaspiranten aus dem deutschen Unterhaus bekleidet der 40-Jährige den Posten des Sportvorstandes.
BVB hat angeblich Zweitliga-Manager als Nachfolger für Sebastian Kehl auf dem Zettel
Mit seiner "analytischen Arbeitsweise und dem ruhigen, strategischen Führungsstil sowie einer klugen Kaderplanung" habe sich Book in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erarbeitet, weshalb er bereits beim VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach auf dem Zettel gestanden haben soll.
Den Anfragen aus der Bundesliga erteilte er allerdings eine Absage und verlängerte stattdessen seinen Vertrag in Elversberg - auch, weil er auf eine Aufgabe bei einem größeren Klub spekuliert haben soll. Die Chance würde sich bei den Schwarzgelben nun bieten.
Bei Elversberg gilt Book als einer der Väter für den derzeitigen sportlichen Erfolg. Trotz namhafter Abgänge im vergangenen Sommer, etwa Fisnik Asllanis Leih-Rückkehr zur TSG Hoffenheim, stellte der 40-Jährige bei den Saarländern einen schlagkräftigen Kader zusammen, der nach 27 von 34 Spieltagen auf Platz zwei der Zweitliga-Tabelle liegt und gute Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga hat.
BVB und Kehl einigen sich auf "einvernehmliche" Trennung
Der BVB hatte sich am Sonntagnachmittag von seinem bisherigen Sportdirektor getrennt. Im Sommer sei "der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt." Kehl habe "enorme Verdienste für unseren Verein, und für sein großes Engagement sind wir ihm sehr dankbar".
Seit 2018 war Kehl vier Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, in dieser Zeit gelang Dortmund der DFB-Pokalsieg 2021. Im Sommer 2022 übernahm der ehemalige BVB-Profi den Posten des Sportdirektors, 2024 erreichten die Schwarz-Gelben das Finale der Champions League. Kehl galt lange als Erbe von Hans-Joachim Watzke, doch den begehrten Chefposten erhielt Ricken.
"Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Klub. Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – sowohl für den BVB als auch für mich", sagte Kehl, der als Spieler 13 Jahre in Dortmund verbracht hatte. Zuletzt gab es Gerüchte über ein mögliches Engagement des 46-Jährigen als Sportvorstand beim Hamburger SV, ein Aufstieg beim BVB war in der Konstellation nicht möglich.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin
Spiel
4. April, 18.30 Uhr
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11. April, 15.30 Uhr
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18. April, 15.30 Uhr
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.