Am letzten Tag des Winter-Transferfensters wechselte Felipe Chavez auf Leihbasis zum 1. FC Köln. Die Domstädter werden nach Informationen von Sky jedoch auf ihre Kaufoption verzichten, sodass der Youngster nun zunächst wieder zum FC Bayern München stoßen wird.
Bundesligist verzichtet wohl auf Kaufoption: Mittelfeldtalent steht vor Rückkehr zum FC Bayern München
Noch im März hatte die Abendzeitung berichtet, dass Köln plant, die Option für eine feste Verpflichtung zu ziehen. Zwar kam Chavez nur auf wenige Kurzeinsätze unter Ex-Coach Luka Kwasniok, doch der 1. FC hatte dem jungen Talent einen klaren Plan aufgezeigt: "Wir wollen ihn schrittweise an die Bundesliga heranführen", erklärte damals Sportchef Thomas Kessler.
Hätten die Kölner die im mittleren einstelligen Millionenbereich vermutete Ablöse überwiesen, hätte der FCB allerdings weiterhin die Möglichkeiten gehabt, Chavez wieder zurück an die Säbener Straße zu holen. Für den Peruaner, der intern als großes Talent gilt, hatten sich die Bayern angeblich ein Rückkaufrecht für die Jahre 2027 und 2028 gesichert.
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Kaum Chancen in Köln und München: Chavez erhielt nur Kurzeinsätze
Im Gegensatz zu Noel Aseko mussten die Münchner von diesem Recht im Falle von Chavez gar nicht erst Gebrauch machen. Allerdings konnte der peruanische Nationalspieler auch nur bedingt Spielpraxis im Abstiegskampf sammeln.
Auch nach dem Trainertausch in Köln und der Amtsübernahme von Rene Wagner kam der Mittelfeldallrounder nur selten zum Einsatz. Insgesamt durfte er im Kölner Trikot in sieben Partien auflaufen. Dabei sammelte er jedoch lediglich 96 Einsatzminuten. Am 32. Spieltag erhielt er beim 2:2-Unentschieden gegen Union Berlin für 28 Minuten im zentralen Mittelfeld das Vertrauen. Es war sein längster und zugleich letzter Einsatz.
Sein Bundesliga-Debüt hatte er noch für den deutschen Rekordmeister gefeiert. Im Januar verhalf ihm Vincent Kompany in den Duellen gegen den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg zu seinen ersten beiden Kurzeinsätzen über insgesamt zwölf Minuten.
Bisher wartet der Linksfuß noch auf seinen ersten Scorerpunkt im deutschen Oberhaus. Sein Vertrag läuft derzeit noch bis 2027.
Die Statistiken von Felipe Chavez in der Bundesliga 2025/2026
Team Spiele Einsatzminuten Tore Vorlagen Gelbe Karten Rote Karten FC Bayern München 2 12 - - - - FC Köln 7 96 - - - -