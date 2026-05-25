Bundesligist verzichtet wohl auf Kaufoption: Mittelfeldtalent steht vor Rückkehr zum FC Bayern München

Im Gegensatz zu Noel Aseko mussten die Münchner von diesem Recht im Falle von Chavez gar nicht erst Gebrauch machen. Allerdings konnte der peruanische Nationalspieler auch nur bedingt Spielpraxis im Abstiegskampf sammeln.

Auch nach dem Trainertausch in Köln und der Amtsübernahme von Rene Wagner kam der Mittelfeldallrounder nur selten zum Einsatz. Insgesamt durfte er im Kölner Trikot in sieben Partien auflaufen. Dabei sammelte er jedoch lediglich 96 Einsatzminuten. Am 32. Spieltag erhielt er beim 2:2-Unentschieden gegen Union Berlin für 28 Minuten im zentralen Mittelfeld das Vertrauen. Es war sein längster und zugleich letzter Einsatz.

Sein Bundesliga-Debüt hatte er noch für den deutschen Rekordmeister gefeiert. Im Januar verhalf ihm Vincent Kompany in den Duellen gegen den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg zu seinen ersten beiden Kurzeinsätzen über insgesamt zwölf Minuten.

Bisher wartet der Linksfuß noch auf seinen ersten Scorerpunkt im deutschen Oberhaus. Sein Vertrag läuft derzeit noch bis 2027.